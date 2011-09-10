9/9 يوم الزواج الجماعي للصينيين.. ما السر؟!

أقاموا احتفالاً في معبد ثيان بالعاصمة الماليزية

شهد 9/9 في ماليزيا قيام 99 زوجًا من أصول صينية بالاحتفال بزواجهم في هذا اليوم الذي وصفوه بـ"المبارك".

ويعتبر رقم 9 في الثقافة الصينية "يومًا ميمونًا"، حيث يشير إلى طول العمر.

وبحسب ما نقلته بوابة الأهرام المصرية فقد أقيم حفل الزواج الجماعي في معبد ثيان وهو أجمل المعابد الصينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال أحد الأزواج ويدعى لي سينغ لي يبلغ من العمر 29 عامًا إن رقم 9 بالنسبة له هو رقم خاص.