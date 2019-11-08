حرس الحدود ينقذ طفلًا تعرّض لحالة اختناق بمنطقة عسير

كان برفقة عائلته في شاطئ "النهود" بمركز البرك

تمكّنت وحدة البحث والإنقاذ التابعة للوحدات البحرية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، تعرّض لحالة اختناق برفقة عائلته، أثناء تواجدها على شاطئ النهود بمركز البرك.

وأوضح المتحدّث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد بن عالي المطيري؛ أنه أثناء قيام سيارة الإسعاف التابعة لوحدة البحث والإنقاذ والسلامة بعملها المعتاد على شاطئ النهود بمركز البرك، التابع لقطاع القحمة بمنطقة عسير، استوقفتها عائلة أبلغ أفرادها بأن لديهم طفلًا يبلغ من العمر خمس سنوات تعرض لحالة اختناق.

وأضاف: "على الفور قام أفراد الوحدة بمباشرة الحالة، وإجراء الإسعافات الأولية، وتزويد الطفل بالأوكسجين، وتحسّنت حالته بالموقع، ولله الحمد. وأفادت عائلته بأنه يتعرّض لحالات اختناق بصفة مستمرة بسبب إصابته المزمنة بمرض الربو".

وأهاب المتحدّث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، بجميع المتنزّهين أخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدوّنة على اللوحات الإرشادية الممتدّة على الشواطئ، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.