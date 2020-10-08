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"الجاسر": برنامج دعم العمل الحر في النقل الموجه يوفر وظائف مستدامة

عقب توقيع مذكرة لإطلاقه مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أعرب وزير النقل صالح الجاسر عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لإطلاق برنامج دعم العمل الحر في النقل الموجه.

وأشار "الجاسر" في تغريدة له اليوم عبر حسابه في تويتر إلى أن البرنامج سيسهم في تمكين النقل كصناعة فاعلة وشريك ممكّن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وإتاحة فرص مستدامة لعمل المواطنين والمواطنات.

وزير النقل صالح الجاسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجاسر": برنامج دعم العمل الحر في النقل الموجه يوفر وظائف مستدامة
سبق

أعرب وزير النقل صالح الجاسر عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لإطلاق برنامج دعم العمل الحر في النقل الموجه.

وأشار "الجاسر" في تغريدة له اليوم عبر حسابه في تويتر إلى أن البرنامج سيسهم في تمكين النقل كصناعة فاعلة وشريك ممكّن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وإتاحة فرص مستدامة لعمل المواطنين والمواطنات.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
02:37 PM

"الجاسر": برنامج دعم العمل الحر في النقل الموجه يوفر وظائف مستدامة

عقب توقيع مذكرة لإطلاقه مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب وزير النقل صالح الجاسر عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لإطلاق برنامج دعم العمل الحر في النقل الموجه.

وأشار "الجاسر" في تغريدة له اليوم عبر حسابه في تويتر إلى أن البرنامج سيسهم في تمكين النقل كصناعة فاعلة وشريك ممكّن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وإتاحة فرص مستدامة لعمل المواطنين والمواطنات.

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