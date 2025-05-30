رئيس الوزراء الهندي يؤدّي اليمين في مستهلّ ولايته الثانية

في احتفال أمام جمهور حاشد .. ويستعدّ لإعلان تشكيلة حكومته

أدّى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، اليمين لولايةٍ ثانية في احتفالٍ أمام جمهور حاشد، فيما يستعدّ لإعلان تشكيلة حكومته.

وذكرت تقارير محلية أن "مودي" بات أول رئيس وزراء هندي يؤدي اليمين في القصر الرئاسي أمام نحو ثمانية آلاف شخص بينهم قادة من دول جنوب آسيا وشخصيات سياسية محلية.

وحقّق حزب مودي "بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي" غالبية كبرى عبر فوزه بـ303 مقاعد في مجلس النواب من أصل 542 مقعدًا، موجهًا ضربةً قوية لمنافسه الرئيس حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي الذي نال 52 مقعدًا فقط.

ومن المقرر أن يعلن مودي البالغ من العمر 69 عامًا خياراته لمنصبَي وزير المالية والخارجية، مع إيجاد منصب لداعمه الرئيس أميت شاه رئيس حزب بهاراتيا جاناتا.