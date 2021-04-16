هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها؛ وارتوت على إثرها الأرض. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-16 هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها؛ وارتوت على إثرها الأرض. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442 10:55 PM

هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة شملت أجزاء من المدينة والمحافظات وارتوت على إثرها الأرض





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هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها؛ وارتوت على إثرها الأرض. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.