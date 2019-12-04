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خادم الحرمين يدعو سلطان عمان لحضور اجتماع مجلس التعاون

عبر رسالة خطّية سلمها له "الزياني"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية لأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان السيد فهد بن محمود آل سعيد له اليوم في مسقط.

خادم الحرمين الشريفين السلطان قابوس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يدعو سلطان عمان لحضور اجتماع مجلس التعاون
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية لأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان السيد فهد بن محمود آل سعيد له اليوم في مسقط.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
06:46 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
09:07 PM

خادم الحرمين يدعو سلطان عمان لحضور اجتماع مجلس التعاون

عبر رسالة خطّية سلمها له "الزياني"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,684

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية لأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان السيد فهد بن محمود آل سعيد له اليوم في مسقط.

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