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رئيس مركز القرن العربي للدراسات لـ "سبق": هذه أسرار تميُّز العلاقة السعودية - الإماراتية

ولي العهد يزور الإمارات اليوم...

أكّد رئيس مركز القرن العربي للدراسات في الرياض سعد بن عمر؛ أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظه الله - إلى دولة الامارات العربية الشقيقة نموذج للعلاقات الأخوية النموذجية التي يجب أن تسود بين الدول العربية كافة.

وقال ابن عمر؛ إن العلاقات السعودية -الإماراتية تتسم بالاحترام المتبادل وهو أول بند في أساس العلاقات الدولية بين الدول، ثم يأتي التنسيق الأمني والإستراتيجي كتحصيل لهذا الاحترام والود والمصير المشترك لشعب الدولتين الذي يعود عليهم بالرخاء الاقتصادي والامن السائد الذي يساعد شعوب المنطقة على الوصول الى الاكتفاء والتكامل البيني في الموارد الاقتصادية واستفاد الكل من تجارب البعض الناجحة في كلا البلدين.

وأفاد رئيس مركز القرن العربي للدراسات، بأن الأمور الإستراتيجية وأمن الملاحة في الخليج العربي وانسياب الطاقة الى المستهلكين تأتي على رأس القضايا التي أمام قيادة الدولتين الشقيقتين في سبيل تأمينها وحماية الممرات البحرية، وكذلك محاربة التطرف والإرهاب والوقوف إلى جانب البعض في حفظ أمن منطقة الخليج العربي من أخطار التهديدات الأجنبية.

مركز القرن العربي للدراسات الرياض زيارة ولي العهد للإمارات 2019 ولي العهد في الإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس مركز القرن العربي للدراسات لـ "سبق": هذه أسرار تميُّز العلاقة السعودية - الإماراتية
سبق

أكّد رئيس مركز القرن العربي للدراسات في الرياض سعد بن عمر؛ أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظه الله - إلى دولة الامارات العربية الشقيقة نموذج للعلاقات الأخوية النموذجية التي يجب أن تسود بين الدول العربية كافة.

وقال ابن عمر؛ إن العلاقات السعودية -الإماراتية تتسم بالاحترام المتبادل وهو أول بند في أساس العلاقات الدولية بين الدول، ثم يأتي التنسيق الأمني والإستراتيجي كتحصيل لهذا الاحترام والود والمصير المشترك لشعب الدولتين الذي يعود عليهم بالرخاء الاقتصادي والامن السائد الذي يساعد شعوب المنطقة على الوصول الى الاكتفاء والتكامل البيني في الموارد الاقتصادية واستفاد الكل من تجارب البعض الناجحة في كلا البلدين.

وأفاد رئيس مركز القرن العربي للدراسات، بأن الأمور الإستراتيجية وأمن الملاحة في الخليج العربي وانسياب الطاقة الى المستهلكين تأتي على رأس القضايا التي أمام قيادة الدولتين الشقيقتين في سبيل تأمينها وحماية الممرات البحرية، وكذلك محاربة التطرف والإرهاب والوقوف إلى جانب البعض في حفظ أمن منطقة الخليج العربي من أخطار التهديدات الأجنبية.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
05:00 PM

رئيس مركز القرن العربي للدراسات لـ "سبق": هذه أسرار تميُّز العلاقة السعودية - الإماراتية

ولي العهد يزور الإمارات اليوم...

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خالد الشاماني - الرياض
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أكّد رئيس مركز القرن العربي للدراسات في الرياض سعد بن عمر؛ أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظه الله - إلى دولة الامارات العربية الشقيقة نموذج للعلاقات الأخوية النموذجية التي يجب أن تسود بين الدول العربية كافة.

وقال ابن عمر؛ إن العلاقات السعودية -الإماراتية تتسم بالاحترام المتبادل وهو أول بند في أساس العلاقات الدولية بين الدول، ثم يأتي التنسيق الأمني والإستراتيجي كتحصيل لهذا الاحترام والود والمصير المشترك لشعب الدولتين الذي يعود عليهم بالرخاء الاقتصادي والامن السائد الذي يساعد شعوب المنطقة على الوصول الى الاكتفاء والتكامل البيني في الموارد الاقتصادية واستفاد الكل من تجارب البعض الناجحة في كلا البلدين.

وأفاد رئيس مركز القرن العربي للدراسات، بأن الأمور الإستراتيجية وأمن الملاحة في الخليج العربي وانسياب الطاقة الى المستهلكين تأتي على رأس القضايا التي أمام قيادة الدولتين الشقيقتين في سبيل تأمينها وحماية الممرات البحرية، وكذلك محاربة التطرف والإرهاب والوقوف إلى جانب البعض في حفظ أمن منطقة الخليج العربي من أخطار التهديدات الأجنبية.

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