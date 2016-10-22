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الاتفاق يواصل تحضيراته للنصر.. و"فلادان" و"مبولحي" يواجهان الإعلام

واصل الفريق الأول ‏لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته ‏مساء اليوم على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وكان التدريب قد ‏يشتمل على تمارين لياقية بالكرة ثم أدى لاعبو الفريق تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات بعد ذلك طبق لاعبو الفريق عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل يعقد الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتش إلى جانب قائد فارس الدهناء رايس مبولحي مؤتمرًا صحفيًا عصر يوم غدٍ الجمعة بقاعة المؤتمرات بالنادي، للحديث عن مواجهة الاتفاق مع مضيفه فريق النصر ضمن منافسات الجولة الـ9 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 / 22.

النصر الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يواصل تحضيراته للنصر.. و"فلادان" و"مبولحي" يواجهان الإعلام
سبق

واصل الفريق الأول ‏لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته ‏مساء اليوم على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وكان التدريب قد ‏يشتمل على تمارين لياقية بالكرة ثم أدى لاعبو الفريق تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات بعد ذلك طبق لاعبو الفريق عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل يعقد الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتش إلى جانب قائد فارس الدهناء رايس مبولحي مؤتمرًا صحفيًا عصر يوم غدٍ الجمعة بقاعة المؤتمرات بالنادي، للحديث عن مواجهة الاتفاق مع مضيفه فريق النصر ضمن منافسات الجولة الـ9 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 / 22.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
11:24 PM

الاتفاق يواصل تحضيراته للنصر.. و"فلادان" و"مبولحي" يواجهان الإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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واصل الفريق الأول ‏لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته ‏مساء اليوم على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وكان التدريب قد ‏يشتمل على تمارين لياقية بالكرة ثم أدى لاعبو الفريق تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات بعد ذلك طبق لاعبو الفريق عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل يعقد الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتش إلى جانب قائد فارس الدهناء رايس مبولحي مؤتمرًا صحفيًا عصر يوم غدٍ الجمعة بقاعة المؤتمرات بالنادي، للحديث عن مواجهة الاتفاق مع مضيفه فريق النصر ضمن منافسات الجولة الـ9 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 / 22.

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