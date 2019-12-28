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"الأرصاد" تنبه 4 مناطق: سحب ممطرة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدن بمدى الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر حتى مساء السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الرياض والقصيم وعسير وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة القصيم تشهد أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرس والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة 15.00 من عصر السبت.

وتشهد منطقة الرياض حالة مماثلة من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحريق والدوادمي والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والقويقعية والمزاحمية وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء السبت.

ونبهت الهيئة منطقة عسير أبنها تشهد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ومحايل وظهران الجنوب، وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 من ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة 19.00 من مساء السبت.

كما تشهد منطقة جازان تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وجازان وصامطة وفيفا وهروب، وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة 20.00 من مساء السبت.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه 4 مناطق: سحب ممطرة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدن بمدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الرياض والقصيم وعسير وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة القصيم تشهد أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرس والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة 15.00 من عصر السبت.

وتشهد منطقة الرياض حالة مماثلة من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحريق والدوادمي والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والقويقعية والمزاحمية وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء السبت.

ونبهت الهيئة منطقة عسير أبنها تشهد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ومحايل وظهران الجنوب، وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 من ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة 19.00 من مساء السبت.

كما تشهد منطقة جازان تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وجازان وصامطة وفيفا وهروب، وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة 20.00 من مساء السبت.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
02:01 AM

"الأرصاد" تنبه 4 مناطق: سحب ممطرة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدن بمدى الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر حتى مساء السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الرياض والقصيم وعسير وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة القصيم تشهد أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرس والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة 15.00 من عصر السبت.

وتشهد منطقة الرياض حالة مماثلة من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحريق والدوادمي والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والقويقعية والمزاحمية وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء السبت.

ونبهت الهيئة منطقة عسير أبنها تشهد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ومحايل وظهران الجنوب، وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 من ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة 19.00 من مساء السبت.

كما تشهد منطقة جازان تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وجازان وصامطة وفيفا وهروب، وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة 20.00 من مساء السبت.

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