قتل شاب أسود يفجّر موجة عنف في فيلادلفيا الأمريكية.. فيديو

اقترب من ضابطَيْ شرطة فأطلقا عليه النار

تندلع الاحتجاجات في شوارع الجزء الغربي من مدينة فيلادلفيا الأمريكية منذ ليلة أمس؛ مما أسفر عن إصابة أربعة من رجال الشرطة، بعد أن أطلقت الشرطة النار على رجل أسود فقتلته.

ذكرت قناة "إن بي سي إن" أن أربعة ضباط أصيبوا بالطوب عندما تحولت مظاهرة خارج مركز للشرطة في فيلادلفيا إلى أعمال عنف واضطروا إلى نقلهم إلى المستشفى، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبهم بيّن المسؤولون أن رجلًا يُدعى والتر والاس (27 عامًا) اقترب من ضابطي شرطة، فسحبا أسلحتهما وأطلقا عليه النار بعد تحذيره لإسقاط السكين التي بحوزته، بحسب ما أظهر فيديو لإطلاق النار على وسائل التواصل الاجتماعي.

من ناحيتهما: أوضحا رئيس البلدية جيم كيني، ومفوضة الشرطة دانييل أوتلاو، في بيانين منفصلين، أن الحادث أثار تساؤلات ويجري التحقيق فيه.

ويظهر الفيديو اقتراب "والاس" من الشرطيين وهما يبتعدان، ومسدساهما مصوبان نحوه، بينما كانا يصرخان في وجهه ليضع سكينه، ثم أطلق كلاهما عدة أعيرة نارية عليه فانهار "والاس" في الشارع.