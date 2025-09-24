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حصص تدريبية مجانية في احتفال "وقت اللياقة" باليوم الوطني الـ89

شارك فيها أكثر من 600 شخص على مدى يومين في الرياض وجدة والدمام

احتفلت وقت اللياقة، باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، والذي حمل شعار "همة حتى القمة"، يومي الأحد والاثنين 22 و 23 سبتمبر 2019، في مدن: الرياض وجدة والدمام.

وشهدت الاحتفالية التي حضرها مسؤولون من الشركة: إقامة حصص تدريبية جماعية (ماستر) مجانية لجميع الفئات والأعمار للمشتركين وغير المشتركين في أندية وقت اللياقة؛ حيث تفاعل المشاركون في التدريبات مع المؤثرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر.

كما تم إنشاء نادٍ خارجي (مفتوح) لإقامة تدريبات اكستريم فتنس، وبإشراف مدربين متخصصين في وقت اللياقة، وشارك في التدريبات أكثر من 600 شخص على مدى يومين في المدن الثلاث.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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حصص تدريبية مجانية في احتفال "وقت اللياقة" باليوم الوطني الـ89
سبق

احتفلت وقت اللياقة، باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، والذي حمل شعار "همة حتى القمة"، يومي الأحد والاثنين 22 و 23 سبتمبر 2019، في مدن: الرياض وجدة والدمام.

وشهدت الاحتفالية التي حضرها مسؤولون من الشركة: إقامة حصص تدريبية جماعية (ماستر) مجانية لجميع الفئات والأعمار للمشتركين وغير المشتركين في أندية وقت اللياقة؛ حيث تفاعل المشاركون في التدريبات مع المؤثرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر.

كما تم إنشاء نادٍ خارجي (مفتوح) لإقامة تدريبات اكستريم فتنس، وبإشراف مدربين متخصصين في وقت اللياقة، وشارك في التدريبات أكثر من 600 شخص على مدى يومين في المدن الثلاث.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
09:18 PM

حصص تدريبية مجانية في احتفال "وقت اللياقة" باليوم الوطني الـ89

شارك فيها أكثر من 600 شخص على مدى يومين في الرياض وجدة والدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت وقت اللياقة، باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، والذي حمل شعار "همة حتى القمة"، يومي الأحد والاثنين 22 و 23 سبتمبر 2019، في مدن: الرياض وجدة والدمام.

وشهدت الاحتفالية التي حضرها مسؤولون من الشركة: إقامة حصص تدريبية جماعية (ماستر) مجانية لجميع الفئات والأعمار للمشتركين وغير المشتركين في أندية وقت اللياقة؛ حيث تفاعل المشاركون في التدريبات مع المؤثرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر.

كما تم إنشاء نادٍ خارجي (مفتوح) لإقامة تدريبات اكستريم فتنس، وبإشراف مدربين متخصصين في وقت اللياقة، وشارك في التدريبات أكثر من 600 شخص على مدى يومين في المدن الثلاث.

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53.8 مليار

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10 مليارات ..

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