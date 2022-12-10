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أمير القصيم يرعى حفل جائزة السديري للتفوق العلمي.. فبراير المقبل

يكرّم الطلاب والمعلمين المتميزين بمحافظات الغاط والمجمعة والزلفي

يرعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم يوم الخميس 6 جمادى الآخرة الموافق 22 فبراير بمزرعة الخالدية بمحافظة الغاط الحفل السنوي لجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين بمحافظات الغاط والمجمعة والزلفي .

فيما عبّر رئيس لجنة الجائزة الأمير فهد بن خالد السديري عن شكره وتقديره لسمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على تفضله برعاية حفل الجائزة، تقديرًا وعرفانًا لمقام الأمير خالد السديري رحمه الله ودعمه للعلم من خلال تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين الفائزين بها، مؤكدًا أن ذلك يعد تكريمًا للمتفوقين والمتميزين، مشيرًا إلى أن ذلك ليس غريبًا على سموه مثل هذا الدعم لطلاب وطالبات العلم .

كما عد نائب رئيس لجنة الجائزة الأمير تركي بن خالد السديري جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي حافزًا كبيرًا ودافعًا للتميز وتعبيرًا صادقًا للمكانة التي يحظى بها العلم والعلماء في هذا البلد المعطاء، مؤكدًا أن الجائزة تحمل جزءًا من واجب الوفاء بحق الأمير خالد بن أحمد السديري -رحمه الله- لأبناء سدير.

من جانب آخر قدّم أمين عام الجائزة والمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود لرعايته حفل الجائزة لهذا العام.

وأوضح أن جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير مخصصة للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات في محافظات الغاط والمجمعة والزلفي من واقع نتائج الاختبارات النهائية في المراحل الدراسية في التعليم العام والكليات الجامعية وغير الجامعية، إضافة إلى تكريم المعلمين والمعلمات المتميزين على مستوى محافظات الغاط والمجمعة والزلفي.

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أمير القصيم يرعى حفل جائزة السديري للتفوق العلمي.. فبراير المقبل
سبق

يرعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم يوم الخميس 6 جمادى الآخرة الموافق 22 فبراير بمزرعة الخالدية بمحافظة الغاط الحفل السنوي لجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين بمحافظات الغاط والمجمعة والزلفي .

فيما عبّر رئيس لجنة الجائزة الأمير فهد بن خالد السديري عن شكره وتقديره لسمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على تفضله برعاية حفل الجائزة، تقديرًا وعرفانًا لمقام الأمير خالد السديري رحمه الله ودعمه للعلم من خلال تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين الفائزين بها، مؤكدًا أن ذلك يعد تكريمًا للمتفوقين والمتميزين، مشيرًا إلى أن ذلك ليس غريبًا على سموه مثل هذا الدعم لطلاب وطالبات العلم .

كما عد نائب رئيس لجنة الجائزة الأمير تركي بن خالد السديري جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي حافزًا كبيرًا ودافعًا للتميز وتعبيرًا صادقًا للمكانة التي يحظى بها العلم والعلماء في هذا البلد المعطاء، مؤكدًا أن الجائزة تحمل جزءًا من واجب الوفاء بحق الأمير خالد بن أحمد السديري -رحمه الله- لأبناء سدير.

من جانب آخر قدّم أمين عام الجائزة والمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود لرعايته حفل الجائزة لهذا العام.

وأوضح أن جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير مخصصة للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات في محافظات الغاط والمجمعة والزلفي من واقع نتائج الاختبارات النهائية في المراحل الدراسية في التعليم العام والكليات الجامعية وغير الجامعية، إضافة إلى تكريم المعلمين والمعلمات المتميزين على مستوى محافظات الغاط والمجمعة والزلفي.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
10:50 PM

أمير القصيم يرعى حفل جائزة السديري للتفوق العلمي.. فبراير المقبل

يكرّم الطلاب والمعلمين المتميزين بمحافظات الغاط والمجمعة والزلفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم يوم الخميس 6 جمادى الآخرة الموافق 22 فبراير بمزرعة الخالدية بمحافظة الغاط الحفل السنوي لجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين بمحافظات الغاط والمجمعة والزلفي .

فيما عبّر رئيس لجنة الجائزة الأمير فهد بن خالد السديري عن شكره وتقديره لسمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على تفضله برعاية حفل الجائزة، تقديرًا وعرفانًا لمقام الأمير خالد السديري رحمه الله ودعمه للعلم من خلال تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين الفائزين بها، مؤكدًا أن ذلك يعد تكريمًا للمتفوقين والمتميزين، مشيرًا إلى أن ذلك ليس غريبًا على سموه مثل هذا الدعم لطلاب وطالبات العلم .

كما عد نائب رئيس لجنة الجائزة الأمير تركي بن خالد السديري جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي حافزًا كبيرًا ودافعًا للتميز وتعبيرًا صادقًا للمكانة التي يحظى بها العلم والعلماء في هذا البلد المعطاء، مؤكدًا أن الجائزة تحمل جزءًا من واجب الوفاء بحق الأمير خالد بن أحمد السديري -رحمه الله- لأبناء سدير.

من جانب آخر قدّم أمين عام الجائزة والمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود لرعايته حفل الجائزة لهذا العام.

وأوضح أن جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير مخصصة للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات في محافظات الغاط والمجمعة والزلفي من واقع نتائج الاختبارات النهائية في المراحل الدراسية في التعليم العام والكليات الجامعية وغير الجامعية، إضافة إلى تكريم المعلمين والمعلمات المتميزين على مستوى محافظات الغاط والمجمعة والزلفي.

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