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"الناتو" يطلق تدريبات "التحالف السيبراني" لمواجهة التهديدات.. اليوم

تشارك فيه 27 دولة.. في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر

تنطلق، اليوم الاثنين، في إستونيا، تدريبات حلف شمال الأطلسي "التحالف السيبراني"؛ لاختبار قدرات قوات الناتو في مجال مواجهة التهديدات السيبرانية.

وقالت وزارة الدفاع الإستونية في بيان اليوم: "تشارك 27 دولة من أصل 29 من حلف شمال الأطلسي، و6 دول متحالفة أخرى هي، اليابان والجزائر والنمسا وفنلندا وإيرلندا والسويد، في تدريبات "التحالف السيبراني" التي ستُعقد في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر. سيمثل الدول نحو 700 مختص من المختصين في الأمن السيبراني والتقنيين والمسؤولين العسكريين والحكوميين وممثلي قطاع الأعمال".

ويعتبر الهدف الرئيسي من هذه التدريبات هو اختبار قدرات قوات الناتو في مجال مواجهة التهديدات السيبرانية، ووفقًا لخطة هذه التدريبات، سيحاول المشاركون صد عملية قرصنة من بلد افتراضي يحاول مهاجمة شبكات معلومات الناتو باستخدام جميع الأساليب الممكنة.

الناتو التحالف السيراني

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الناتو" يطلق تدريبات "التحالف السيبراني" لمواجهة التهديدات.. اليوم
سبق

تنطلق، اليوم الاثنين، في إستونيا، تدريبات حلف شمال الأطلسي "التحالف السيبراني"؛ لاختبار قدرات قوات الناتو في مجال مواجهة التهديدات السيبرانية.

وقالت وزارة الدفاع الإستونية في بيان اليوم: "تشارك 27 دولة من أصل 29 من حلف شمال الأطلسي، و6 دول متحالفة أخرى هي، اليابان والجزائر والنمسا وفنلندا وإيرلندا والسويد، في تدريبات "التحالف السيبراني" التي ستُعقد في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر. سيمثل الدول نحو 700 مختص من المختصين في الأمن السيبراني والتقنيين والمسؤولين العسكريين والحكوميين وممثلي قطاع الأعمال".

ويعتبر الهدف الرئيسي من هذه التدريبات هو اختبار قدرات قوات الناتو في مجال مواجهة التهديدات السيبرانية، ووفقًا لخطة هذه التدريبات، سيحاول المشاركون صد عملية قرصنة من بلد افتراضي يحاول مهاجمة شبكات معلومات الناتو باستخدام جميع الأساليب الممكنة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
08:24 AM

"الناتو" يطلق تدريبات "التحالف السيبراني" لمواجهة التهديدات.. اليوم

تشارك فيه 27 دولة.. في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق، اليوم الاثنين، في إستونيا، تدريبات حلف شمال الأطلسي "التحالف السيبراني"؛ لاختبار قدرات قوات الناتو في مجال مواجهة التهديدات السيبرانية.

وقالت وزارة الدفاع الإستونية في بيان اليوم: "تشارك 27 دولة من أصل 29 من حلف شمال الأطلسي، و6 دول متحالفة أخرى هي، اليابان والجزائر والنمسا وفنلندا وإيرلندا والسويد، في تدريبات "التحالف السيبراني" التي ستُعقد في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر. سيمثل الدول نحو 700 مختص من المختصين في الأمن السيبراني والتقنيين والمسؤولين العسكريين والحكوميين وممثلي قطاع الأعمال".

ويعتبر الهدف الرئيسي من هذه التدريبات هو اختبار قدرات قوات الناتو في مجال مواجهة التهديدات السيبرانية، ووفقًا لخطة هذه التدريبات، سيحاول المشاركون صد عملية قرصنة من بلد افتراضي يحاول مهاجمة شبكات معلومات الناتو باستخدام جميع الأساليب الممكنة.

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