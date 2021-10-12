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"تركي الفيصل" يكشف في "الموقف" عن خفايا كتابه "الملف الأفغاني"

يحل الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السابق والسفير السابق في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، غداً الأربعاء، ضيفاً على برنامج "الموقف" الذي يبث عبر قناة السعودية، ويقدمه الإعلامي طارق الحميد في حلقة تناقش ما تضمنه كتابه الجديد "الملف الأفغاني".

كما تناقش الحلقة عدم استخدامه لكلمة "إرهابيين" في الكتاب في وصف مؤيدي حركة طالبان، كما تستقصي عن سر تأكيده على سذاجة الإرهابي أسامة بن لادن ومن كانوا معه.

وتبحث الحلقة عن العديد من الإجابات على الاسئلة المهمة مثل عدم توقع أجهزة الاستخبارات العالمية أحداث ١١ سبتمبر، وحتى سرعة عودة طالبان، إلى جانب نشأة الأزمة الأفغانية ودور اللاعبين الرئيسيين فيها، وجهود المملكة لمصالحة الأفغان ووقف الاقتتال، إضافة إلى الدور الباكستاني والأمريكي منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان مرورًا بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

يذكر أن برنامج "الموقف" يعد من البرامج المميزة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن باقة البرامج المنوعة المستمرة من شهر يناير وباقي الدورات البرامجية، وصولاً إلى دورة شهر سبتمبر الحالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي الفيصل" يكشف في "الموقف" عن خفايا كتابه "الملف الأفغاني"
سبق

يحل الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السابق والسفير السابق في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، غداً الأربعاء، ضيفاً على برنامج "الموقف" الذي يبث عبر قناة السعودية، ويقدمه الإعلامي طارق الحميد في حلقة تناقش ما تضمنه كتابه الجديد "الملف الأفغاني".

كما تناقش الحلقة عدم استخدامه لكلمة "إرهابيين" في الكتاب في وصف مؤيدي حركة طالبان، كما تستقصي عن سر تأكيده على سذاجة الإرهابي أسامة بن لادن ومن كانوا معه.

وتبحث الحلقة عن العديد من الإجابات على الاسئلة المهمة مثل عدم توقع أجهزة الاستخبارات العالمية أحداث ١١ سبتمبر، وحتى سرعة عودة طالبان، إلى جانب نشأة الأزمة الأفغانية ودور اللاعبين الرئيسيين فيها، وجهود المملكة لمصالحة الأفغان ووقف الاقتتال، إضافة إلى الدور الباكستاني والأمريكي منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان مرورًا بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

يذكر أن برنامج "الموقف" يعد من البرامج المميزة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن باقة البرامج المنوعة المستمرة من شهر يناير وباقي الدورات البرامجية، وصولاً إلى دورة شهر سبتمبر الحالية.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
09:29 PM

"تركي الفيصل" يكشف في "الموقف" عن خفايا كتابه "الملف الأفغاني"

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عبدالحكيم شار - الرياض
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يحل الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السابق والسفير السابق في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، غداً الأربعاء، ضيفاً على برنامج "الموقف" الذي يبث عبر قناة السعودية، ويقدمه الإعلامي طارق الحميد في حلقة تناقش ما تضمنه كتابه الجديد "الملف الأفغاني".

كما تناقش الحلقة عدم استخدامه لكلمة "إرهابيين" في الكتاب في وصف مؤيدي حركة طالبان، كما تستقصي عن سر تأكيده على سذاجة الإرهابي أسامة بن لادن ومن كانوا معه.

وتبحث الحلقة عن العديد من الإجابات على الاسئلة المهمة مثل عدم توقع أجهزة الاستخبارات العالمية أحداث ١١ سبتمبر، وحتى سرعة عودة طالبان، إلى جانب نشأة الأزمة الأفغانية ودور اللاعبين الرئيسيين فيها، وجهود المملكة لمصالحة الأفغان ووقف الاقتتال، إضافة إلى الدور الباكستاني والأمريكي منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان مرورًا بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

يذكر أن برنامج "الموقف" يعد من البرامج المميزة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن باقة البرامج المنوعة المستمرة من شهر يناير وباقي الدورات البرامجية، وصولاً إلى دورة شهر سبتمبر الحالية.

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