كادت تسقط بالبحيرة.. سيارة مواطن تعلق بمكان وعر بوادي حلي و"المدني" يتدخل

فيما حذر"النفيعي" قائدي المركبات من النزول للأودية وناشد بالابتعاد عن جريان السيول

علقت سيارة "مواطن"، مساء أمس، بمكان وعر ببحيرة سد وادي حلي جنوب محافظة القنفذة؛ وذلك "قبل أن يتدخل "المدني".

وبالتطرق للتفاصيل، ورد بلاغ لحالة مركبة -جيب بترول- عالقة في مكان وعر ببحيرة سد وادي حلي وبعد الانتقال للمكان والوصول إليه اتضح صعوبة الحالة، ليتم على الفور إبلاغ عمليات الدفاع المدني بالوضع.

وعند وصول فرق الدفاع المدني بمركز حلي تعاملت مع الحالة كما ينبغي؛ وذلك بعد أن تم التنسيق لعملية سحب المركبة ليتم سحبها من الموقع وتم استخراجها حيث كانت على وشك السقوط في البحيرة.

من جهته، حذر مدير إدارة الدفاع المدني بالقنفذة العقيد فهد النفيعي قائدي المركبات من النزول في الأودية وأماكن تجمعات المياه؛ كما ناشد الجميع بالابتعاد عن أماكن جريان السيول والمستنقعات التي خلفتها مياه الأمطار وعدم المجازفة بمركباتهم وأنفسهم.