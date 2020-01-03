النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كادت تسقط بالبحيرة.. سيارة مواطن تعلق بمكان وعر بوادي حلي و"المدني" يتدخل

فيما حذر"النفيعي" قائدي المركبات من النزول للأودية وناشد بالابتعاد عن جريان السيول

علقت سيارة "مواطن"، مساء أمس، بمكان وعر ببحيرة سد وادي حلي جنوب محافظة القنفذة؛ وذلك "قبل أن يتدخل "المدني".

وبالتطرق للتفاصيل، ورد بلاغ لحالة مركبة -جيب بترول- عالقة في مكان وعر ببحيرة سد وادي حلي وبعد الانتقال للمكان والوصول إليه اتضح صعوبة الحالة، ليتم على الفور إبلاغ عمليات الدفاع المدني بالوضع.

وعند وصول فرق الدفاع المدني بمركز حلي تعاملت مع الحالة كما ينبغي؛ وذلك بعد أن تم التنسيق لعملية سحب المركبة ليتم سحبها من الموقع وتم استخراجها حيث كانت على وشك السقوط في البحيرة.

من جهته، حذر مدير إدارة الدفاع المدني بالقنفذة العقيد فهد النفيعي قائدي المركبات من النزول في الأودية وأماكن تجمعات المياه؛ كما ناشد الجميع بالابتعاد عن أماكن جريان السيول والمستنقعات التي خلفتها مياه الأمطار وعدم المجازفة بمركباتهم وأنفسهم.

علقت سيارة سد وادي حلي محافظة القنفذة الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كادت تسقط بالبحيرة.. سيارة مواطن تعلق بمكان وعر بوادي حلي و"المدني" يتدخل
سبق

علقت سيارة "مواطن"، مساء أمس، بمكان وعر ببحيرة سد وادي حلي جنوب محافظة القنفذة؛ وذلك "قبل أن يتدخل "المدني".

وبالتطرق للتفاصيل، ورد بلاغ لحالة مركبة -جيب بترول- عالقة في مكان وعر ببحيرة سد وادي حلي وبعد الانتقال للمكان والوصول إليه اتضح صعوبة الحالة، ليتم على الفور إبلاغ عمليات الدفاع المدني بالوضع.

وعند وصول فرق الدفاع المدني بمركز حلي تعاملت مع الحالة كما ينبغي؛ وذلك بعد أن تم التنسيق لعملية سحب المركبة ليتم سحبها من الموقع وتم استخراجها حيث كانت على وشك السقوط في البحيرة.

من جهته، حذر مدير إدارة الدفاع المدني بالقنفذة العقيد فهد النفيعي قائدي المركبات من النزول في الأودية وأماكن تجمعات المياه؛ كما ناشد الجميع بالابتعاد عن أماكن جريان السيول والمستنقعات التي خلفتها مياه الأمطار وعدم المجازفة بمركباتهم وأنفسهم.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
03:30 PM

كادت تسقط بالبحيرة.. سيارة مواطن تعلق بمكان وعر بوادي حلي و"المدني" يتدخل

فيما حذر"النفيعي" قائدي المركبات من النزول للأودية وناشد بالابتعاد عن جريان السيول

A A A
علي السحاري - القنفذة
4
11,456

علقت سيارة "مواطن"، مساء أمس، بمكان وعر ببحيرة سد وادي حلي جنوب محافظة القنفذة؛ وذلك "قبل أن يتدخل "المدني".

وبالتطرق للتفاصيل، ورد بلاغ لحالة مركبة -جيب بترول- عالقة في مكان وعر ببحيرة سد وادي حلي وبعد الانتقال للمكان والوصول إليه اتضح صعوبة الحالة، ليتم على الفور إبلاغ عمليات الدفاع المدني بالوضع.

وعند وصول فرق الدفاع المدني بمركز حلي تعاملت مع الحالة كما ينبغي؛ وذلك بعد أن تم التنسيق لعملية سحب المركبة ليتم سحبها من الموقع وتم استخراجها حيث كانت على وشك السقوط في البحيرة.

من جهته، حذر مدير إدارة الدفاع المدني بالقنفذة العقيد فهد النفيعي قائدي المركبات من النزول في الأودية وأماكن تجمعات المياه؛ كما ناشد الجميع بالابتعاد عن أماكن جريان السيول والمستنقعات التي خلفتها مياه الأمطار وعدم المجازفة بمركباتهم وأنفسهم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة