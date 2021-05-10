فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية مصر
استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.
وجرى خلال الاتصال استعراضُ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية مصر
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-10
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.
وجرى خلال الاتصال استعراضُ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
06:41 PM
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية مصر
استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.
وجرى خلال الاتصال استعراضُ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.