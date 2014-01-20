وقالت الهيئة: تود #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية، التوضيح للجميع أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن السماح بدخول محمية حرة الحرة غير صحيح، وتدعو الجميع لعدم الالتفات للشائعات ما لم تُصدر الهيئة بياناً بالسماح عبر حسابها الرسمي.

نفت #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية اليوم ما يتم تداوله عن السماح بدخول محمية حرة الحرة.

"الحياة الفطرية" تردّ على المتداول حول محمية حرة الحرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-20 نفت #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية اليوم ما يتم تداوله عن السماح بدخول محمية حرة الحرة. وقالت الهيئة: تود #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية، التوضيح للجميع أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن السماح بدخول محمية حرة الحرة غير صحيح، وتدعو الجميع لعدم الالتفات للشائعات ما لم تُصدر الهيئة بياناً بالسماح عبر حسابها الرسمي.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440 01:07 PM

"الحياة الفطرية" تردّ على المتداول حول محمية حرة الحرة دعت الجميع إلى عدم الالتفات للشائعات ما لم تُصدر الهيئة بياناً





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نفت #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية اليوم ما يتم تداوله عن السماح بدخول محمية حرة الحرة.

وقالت الهيئة: تود #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية، التوضيح للجميع أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن السماح بدخول محمية حرة الحرة غير صحيح، وتدعو الجميع لعدم الالتفات للشائعات ما لم تُصدر الهيئة بياناً بالسماح عبر حسابها الرسمي.