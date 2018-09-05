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طقس الأربعاء.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

تقرير الأرصاد: تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك)، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها. كما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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طقس الأربعاء.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك)، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها. كما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:19 AM

طقس الأربعاء.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

تقرير الأرصاد: تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
11,802

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك)، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها. كما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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