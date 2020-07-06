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أمانة الجوف: إنجاز 90 % من المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

تنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات الفنية واشتراطات السلامة

أوضحت أمانة منطقة الجوف أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا بلغت ٩٠ % ، ويمتد المشروع على مسافة ٢٤٥٠ مترًا طوليًا، وأبانت أن أعمال القطاع الأول للمشروع شملت تركيب ١٦٩ عامود إنارة بطول ١٤ و١٢ مترًا، إلى جانب زراعة ٩٥٠ شجرة، وسفلتة ٦٥ ألف متر مربع. أما القطاع الثاني في المشروع فيشمل تركيب ١٤٤ عامود إنارة وغرس ٧٤٠ شجرة، وسفلتة نحو ٥٤ ألف متر مربع.

وأكدت الأمانة حرصها على تنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات الفنية واشتراطات السلامة والجودة وفي إطار الجدول الزمني المعتمد، لخدمة المواطنين، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الذي وجّه بسرعة تنفيذ كل المشروعات ومعالجة أي عقبات إن وجدت، حسب المواصفات المعتمدة، لتحقيق أهداف الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتقديم أفضل الخدمات بالقطاع البلدي.

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أمانة الجوف: إنجاز 90 % من المدخل الشمالي لمدينة سكاكا
سبق

أوضحت أمانة منطقة الجوف أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا بلغت ٩٠ % ، ويمتد المشروع على مسافة ٢٤٥٠ مترًا طوليًا، وأبانت أن أعمال القطاع الأول للمشروع شملت تركيب ١٦٩ عامود إنارة بطول ١٤ و١٢ مترًا، إلى جانب زراعة ٩٥٠ شجرة، وسفلتة ٦٥ ألف متر مربع. أما القطاع الثاني في المشروع فيشمل تركيب ١٤٤ عامود إنارة وغرس ٧٤٠ شجرة، وسفلتة نحو ٥٤ ألف متر مربع.

وأكدت الأمانة حرصها على تنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات الفنية واشتراطات السلامة والجودة وفي إطار الجدول الزمني المعتمد، لخدمة المواطنين، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الذي وجّه بسرعة تنفيذ كل المشروعات ومعالجة أي عقبات إن وجدت، حسب المواصفات المعتمدة، لتحقيق أهداف الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتقديم أفضل الخدمات بالقطاع البلدي.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
09:30 PM

أمانة الجوف: إنجاز 90 % من المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

تنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات الفنية واشتراطات السلامة

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مهنا التميمي - الجوف
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أوضحت أمانة منطقة الجوف أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا بلغت ٩٠ % ، ويمتد المشروع على مسافة ٢٤٥٠ مترًا طوليًا، وأبانت أن أعمال القطاع الأول للمشروع شملت تركيب ١٦٩ عامود إنارة بطول ١٤ و١٢ مترًا، إلى جانب زراعة ٩٥٠ شجرة، وسفلتة ٦٥ ألف متر مربع. أما القطاع الثاني في المشروع فيشمل تركيب ١٤٤ عامود إنارة وغرس ٧٤٠ شجرة، وسفلتة نحو ٥٤ ألف متر مربع.

وأكدت الأمانة حرصها على تنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات الفنية واشتراطات السلامة والجودة وفي إطار الجدول الزمني المعتمد، لخدمة المواطنين، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الذي وجّه بسرعة تنفيذ كل المشروعات ومعالجة أي عقبات إن وجدت، حسب المواصفات المعتمدة، لتحقيق أهداف الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتقديم أفضل الخدمات بالقطاع البلدي.

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