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اختتام فعاليات بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بمكة

اختبار كفاءة وجاهزية العاملين لياقياً وبدنياً وتنمية التنافس

اختتمت، مساء أمس الأربعاء، فعاليات بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة والمقامة بميدان قوات طوارئ الدفاع المدني الخاصة، برعاية مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري.

وشارك في المسابقة ممثلون عن مختلف الإدارات العامة بالمنطقة، مما زاد من متعة وإثارة المنافسة بين المتسابقين.

وشهـدت المسابقة تنافساً قوياً بين الفـرق المشاركة من بداية التصفيات حتى نهايتها وتميزاً ملحوظاً أظهـره المشاركون في قوة التحمل واللياقة البدنية العالية، وتنفيذ عدد من المهارات الفنية لـرجل الدفاع المدني.

وأوضح اللواء "المنتشري" أن البطولة تشمل مسابقات لعدد من المهارات الفنية في أعمال الإطفاء والإنقاذ، وتهدف إلى اختبار كفاءة وجاهزية العاملين لياقياً وبدنياً، وتنمية روح التنافس الشريف بين منسوبينا، بما ينعكس على رفع المستوى اللياقي والبدني للعاملين في الميدان.

وأضاف: إن المعيار في مثل هذه السباقات هو عامل الزمن، معبراً عن شكره العميق لكل المشاركين في البطولة ومقدماً التهنئة للفرق الفائزة.

والبطولة عبارة عن مجموعة مسابقات يؤديها رجال الإطفاء والإنقاذ وهم بكامل التجهيزات الوقائية، وتضم مهام رئيسية تتمثل في تحرير المحتجزين وتحدي السلالم والاقتحام القسري.

وجاءت نتائج المنافسات كالتالي:

في بطولتي التحدي في مهارة تحرير المحتجزين من المركبات، والتحدي في مهارات الإطفاء فاز بالمركز الأول الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، وفي بطولة التحدي في مهارات الإنقاذ حصدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف المركز الأول.

بطولة تحدي رجال الدفاع المدني مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام فعاليات بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بمكة
سبق

اختتمت، مساء أمس الأربعاء، فعاليات بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة والمقامة بميدان قوات طوارئ الدفاع المدني الخاصة، برعاية مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري.

وشارك في المسابقة ممثلون عن مختلف الإدارات العامة بالمنطقة، مما زاد من متعة وإثارة المنافسة بين المتسابقين.

وشهـدت المسابقة تنافساً قوياً بين الفـرق المشاركة من بداية التصفيات حتى نهايتها وتميزاً ملحوظاً أظهـره المشاركون في قوة التحمل واللياقة البدنية العالية، وتنفيذ عدد من المهارات الفنية لـرجل الدفاع المدني.

وأوضح اللواء "المنتشري" أن البطولة تشمل مسابقات لعدد من المهارات الفنية في أعمال الإطفاء والإنقاذ، وتهدف إلى اختبار كفاءة وجاهزية العاملين لياقياً وبدنياً، وتنمية روح التنافس الشريف بين منسوبينا، بما ينعكس على رفع المستوى اللياقي والبدني للعاملين في الميدان.

وأضاف: إن المعيار في مثل هذه السباقات هو عامل الزمن، معبراً عن شكره العميق لكل المشاركين في البطولة ومقدماً التهنئة للفرق الفائزة.

والبطولة عبارة عن مجموعة مسابقات يؤديها رجال الإطفاء والإنقاذ وهم بكامل التجهيزات الوقائية، وتضم مهام رئيسية تتمثل في تحرير المحتجزين وتحدي السلالم والاقتحام القسري.

وجاءت نتائج المنافسات كالتالي:

في بطولتي التحدي في مهارة تحرير المحتجزين من المركبات، والتحدي في مهارات الإطفاء فاز بالمركز الأول الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، وفي بطولة التحدي في مهارات الإنقاذ حصدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف المركز الأول.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
10:25 AM

اختتام فعاليات بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بمكة

اختبار كفاءة وجاهزية العاملين لياقياً وبدنياً وتنمية التنافس

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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اختتمت، مساء أمس الأربعاء، فعاليات بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة والمقامة بميدان قوات طوارئ الدفاع المدني الخاصة، برعاية مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري.

وشارك في المسابقة ممثلون عن مختلف الإدارات العامة بالمنطقة، مما زاد من متعة وإثارة المنافسة بين المتسابقين.

وشهـدت المسابقة تنافساً قوياً بين الفـرق المشاركة من بداية التصفيات حتى نهايتها وتميزاً ملحوظاً أظهـره المشاركون في قوة التحمل واللياقة البدنية العالية، وتنفيذ عدد من المهارات الفنية لـرجل الدفاع المدني.

وأوضح اللواء "المنتشري" أن البطولة تشمل مسابقات لعدد من المهارات الفنية في أعمال الإطفاء والإنقاذ، وتهدف إلى اختبار كفاءة وجاهزية العاملين لياقياً وبدنياً، وتنمية روح التنافس الشريف بين منسوبينا، بما ينعكس على رفع المستوى اللياقي والبدني للعاملين في الميدان.

وأضاف: إن المعيار في مثل هذه السباقات هو عامل الزمن، معبراً عن شكره العميق لكل المشاركين في البطولة ومقدماً التهنئة للفرق الفائزة.

والبطولة عبارة عن مجموعة مسابقات يؤديها رجال الإطفاء والإنقاذ وهم بكامل التجهيزات الوقائية، وتضم مهام رئيسية تتمثل في تحرير المحتجزين وتحدي السلالم والاقتحام القسري.

وجاءت نتائج المنافسات كالتالي:

في بطولتي التحدي في مهارة تحرير المحتجزين من المركبات، والتحدي في مهارات الإطفاء فاز بالمركز الأول الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، وفي بطولة التحدي في مهارات الإنقاذ حصدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف المركز الأول.

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