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‏‫شاهد.. "منى" تتزين لاستقبال ضيوف الرحمن.. خدمات على قدم وساق

الجهات المشاركة أخذت مواقعها للتيسير على الحجاج في نسكهم

أنهت جميع الجهات المعنية في مشعر منى، استعداداتها على أكمل وجه، كما أخذ الحجاج يتوافدون من بداية اليوم لقضاء يوم التروية ثاني مناسك الحج.

وقامت الجهات المعنية بنظافة المشاعر، بالعمل على تنظيف جميع الطرقات والشوارع داخل المشعر والمؤدية إليها؛ حيث وزعت الأمانة عمال النظافة والحاويات المخصصة لجمع القمامة في جميع الأماكن في المشعر.

كما توزعت الفِرَق والطواقم الطبية في المشعر وعند مسجد الخيف أثناء صلاة الجمعة؛ بهدف تأمين سلامة الحجاج ومساعدتهم؛ حيث يقضي الحجاج يومهم في منى، ثم يبيتون فيها، ثم يتوجهون مع فجر غد إلى مشعر عرفات حيث ركن الحج الأعظم.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‫شاهد.. "منى" تتزين لاستقبال ضيوف الرحمن.. خدمات على قدم وساق
سبق

أنهت جميع الجهات المعنية في مشعر منى، استعداداتها على أكمل وجه، كما أخذ الحجاج يتوافدون من بداية اليوم لقضاء يوم التروية ثاني مناسك الحج.

وقامت الجهات المعنية بنظافة المشاعر، بالعمل على تنظيف جميع الطرقات والشوارع داخل المشعر والمؤدية إليها؛ حيث وزعت الأمانة عمال النظافة والحاويات المخصصة لجمع القمامة في جميع الأماكن في المشعر.

كما توزعت الفِرَق والطواقم الطبية في المشعر وعند مسجد الخيف أثناء صلاة الجمعة؛ بهدف تأمين سلامة الحجاج ومساعدتهم؛ حيث يقضي الحجاج يومهم في منى، ثم يبيتون فيها، ثم يتوجهون مع فجر غد إلى مشعر عرفات حيث ركن الحج الأعظم.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
03:21 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
04:55 PM

‏‫شاهد.. "منى" تتزين لاستقبال ضيوف الرحمن.. خدمات على قدم وساق

الجهات المشاركة أخذت مواقعها للتيسير على الحجاج في نسكهم

A A A
غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
1
2,060

أنهت جميع الجهات المعنية في مشعر منى، استعداداتها على أكمل وجه، كما أخذ الحجاج يتوافدون من بداية اليوم لقضاء يوم التروية ثاني مناسك الحج.

وقامت الجهات المعنية بنظافة المشاعر، بالعمل على تنظيف جميع الطرقات والشوارع داخل المشعر والمؤدية إليها؛ حيث وزعت الأمانة عمال النظافة والحاويات المخصصة لجمع القمامة في جميع الأماكن في المشعر.

كما توزعت الفِرَق والطواقم الطبية في المشعر وعند مسجد الخيف أثناء صلاة الجمعة؛ بهدف تأمين سلامة الحجاج ومساعدتهم؛ حيث يقضي الحجاج يومهم في منى، ثم يبيتون فيها، ثم يتوجهون مع فجر غد إلى مشعر عرفات حيث ركن الحج الأعظم.

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