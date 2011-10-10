تسريبات تكشف مواصفات "آيفون سي 2" الجديد

سعره سيتراوح ما بين 345 إلى 399 دولارًا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات لهاتف "آيفون SE2" الذي تنوي الشركة الأمريكية طرحه بداية العام المقبل.

التسريبات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل كانت بواسطة التايواني مينغ تشي كو، والذي غالبًا ما يحصل على معلوماته من داخل الشركة الأمريكية المصنّعة.

وبحسَب التسريبات؛ فإن الهاتف الجديد سيكون مزودًا بمعالج من نوع جديد A13، وبذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، كما أن تصميمه سيكون شبيهًا بشكل كبير بتصميم هاتف آيفون 8 وكذلك مواصفاته.

ووفقًا لـ"سبوتنيك عربي"، ستكون شاشته LCD كتلك الموجودة في هواتف "آيفون- 8"، وسيزود بزر HOME كذلك الموجود فيها أيضًا. كما يمتاز بكاميرا أمامية تمتلك خاصية التعرف على الوجوه، بالإضافة لماسح بصمات، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.

وبحسب التسريبات؛ فإن سعر الهاتف الجديد سيتراوح ما بين 345 إلى 399 دولارًا.