جثث "كورونا" المبعثرة.. شاهد ممرضة إيرانية تبكي بحرقة: لا تخرجوا.. مات 100 أمامي!

ارتفاعات في أعداد الإصابات والوفيات كل ساعة تضغط بقوة على النظام الصحي المتهالك

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بشكل واسع، مقطع فيديو لممرضة إيرانية تبكي بحُرقة وتتوسل للإيرانيين لعدم الخروج من بيوتهم، وتقول: "من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم، من الصباح حتى الآن أكثر من 100 حالة من المصابين بفيروس كورونا ماتت أمامي، من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم".

وتُعد إيران واحدة من أكثر دول العالم التي سُجلت فيها حالات وفاة بسبب الفيروس خارج الصين، التي بدأ منها انتشار الفيروس في ديسمبر الماضي، كما طالبت وزارة الصحة الإيرانية المواطنين بتجنب أي تجمعات والبقاء في المنازل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور: إن "743 شخصًا أضيفوا إلى مجموع المصابين بفيروس كورونا، بعد إجراء الاختبارات المعملية عليهم".

يُذكر أن شوارع إيران شهدت في الأيام الماضية جثثًا مبعثرة تعود لضحايا فيروس كورونا المستجد؛ بينما ترتفع أعداد الإصابات والوفيات كل ساعة بشكل يضغط بقوة على النظام الصحي المتهالك أصلًا؛ فيما يتم توسيع بعض المقابر، وفي ظل كل هذه الظروف، يشعر المواطن الإيراني أن لا أمل في الأفق.