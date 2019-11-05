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القيادة تتلقى برقيتَيْ تهنئة من ملك البحرين بمناسبة التوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض"

أعرب عن أمله بأن يسفر عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدده من مخاطر

: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض اليوم بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن تقديره البالغ لجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في تسوية الأزمة اليمنية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق كافة.

وأشار إلى أن قيادة المملكة العربية السعودية للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن تُعد الأساس في إنجاح هذه الجهود، وتحقيق أهدافها المرجوة.. وقال: "إن الجهود المباركة للمملكة العربية السعودية في هذا الشأن تأتي في إطار دورها المحوري في تسوية المشكلات، ولَمّ الشمل العربي".

وأعرب ملك مملكة البحرين عن أمله بأن يسفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات، والعمل معًا لمعالجة آثار الانقلاب الحوثي، والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيها بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض مشيدًا بجهود سمو ولي العهد التي كان لها دور رئيسي بتحقيق هذا الإنجاز بما يسهم في استعادة أمن واستقرار اليمن، وتحقيق الوحدة بين أبناء الشعب اليمني كافة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملك البحرين الملك حمد آل خليفة الحكومة اليمنية الشرعية المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تتلقى برقيتَيْ تهنئة من ملك البحرين بمناسبة التوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض"
سبق

: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض اليوم بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن تقديره البالغ لجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في تسوية الأزمة اليمنية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق كافة.

وأشار إلى أن قيادة المملكة العربية السعودية للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن تُعد الأساس في إنجاح هذه الجهود، وتحقيق أهدافها المرجوة.. وقال: "إن الجهود المباركة للمملكة العربية السعودية في هذا الشأن تأتي في إطار دورها المحوري في تسوية المشكلات، ولَمّ الشمل العربي".

وأعرب ملك مملكة البحرين عن أمله بأن يسفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات، والعمل معًا لمعالجة آثار الانقلاب الحوثي، والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيها بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض مشيدًا بجهود سمو ولي العهد التي كان لها دور رئيسي بتحقيق هذا الإنجاز بما يسهم في استعادة أمن واستقرار اليمن، وتحقيق الوحدة بين أبناء الشعب اليمني كافة.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
10:18 PM

القيادة تتلقى برقيتَيْ تهنئة من ملك البحرين بمناسبة التوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض"

أعرب عن أمله بأن يسفر عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدده من مخاطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض اليوم بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن تقديره البالغ لجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في تسوية الأزمة اليمنية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق كافة.

وأشار إلى أن قيادة المملكة العربية السعودية للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن تُعد الأساس في إنجاح هذه الجهود، وتحقيق أهدافها المرجوة.. وقال: "إن الجهود المباركة للمملكة العربية السعودية في هذا الشأن تأتي في إطار دورها المحوري في تسوية المشكلات، ولَمّ الشمل العربي".

وأعرب ملك مملكة البحرين عن أمله بأن يسفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات، والعمل معًا لمعالجة آثار الانقلاب الحوثي، والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيها بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض مشيدًا بجهود سمو ولي العهد التي كان لها دور رئيسي بتحقيق هذا الإنجاز بما يسهم في استعادة أمن واستقرار اليمن، وتحقيق الوحدة بين أبناء الشعب اليمني كافة.

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