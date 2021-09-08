انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يبشّر ويتوقّعها من 4 لـ 5 درجات
تسجّل العظمى نهاية الثلاثينيات لأول مرة على الرياض والقصيم والشمالية وحائل
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً نسبياً في الحرارة من "4" لـ "5" درجات مئوية في نهاية هذا الاسبوع.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تسجّل العظمى نهاية الثلاثينيات لأول مرة منذ دخول الخريف لهذا العام على مناطق: الرياض والقصيم والشمالية وحائل والجوف وبعض مدن الشرقية.
وتابع: باقي المدن تبقى، كما هي، مع رياح نشطة وغبار متفاوت "إلا أن يصرفها الله".
انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يبشّر ويتوقّعها من 4 لـ 5 درجات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-08
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً نسبياً في الحرارة من "4" لـ "5" درجات مئوية في نهاية هذا الاسبوع.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تسجّل العظمى نهاية الثلاثينيات لأول مرة منذ دخول الخريف لهذا العام على مناطق: الرياض والقصيم والشمالية وحائل والجوف وبعض مدن الشرقية.
وتابع: باقي المدن تبقى، كما هي، مع رياح نشطة وغبار متفاوت "إلا أن يصرفها الله".
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
08:26 AM
انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يبشّر ويتوقّعها من 4 لـ 5 درجات
تسجّل العظمى نهاية الثلاثينيات لأول مرة على الرياض والقصيم والشمالية وحائل
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً نسبياً في الحرارة من "4" لـ "5" درجات مئوية في نهاية هذا الاسبوع.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تسجّل العظمى نهاية الثلاثينيات لأول مرة منذ دخول الخريف لهذا العام على مناطق: الرياض والقصيم والشمالية وحائل والجوف وبعض مدن الشرقية.
وتابع: باقي المدن تبقى، كما هي، مع رياح نشطة وغبار متفاوت "إلا أن يصرفها الله".