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مدير "موارد الرياض" يحدد آليات عمل مراكز التأهيل لمواجهة "كورونا"

إيقاف جميع البرامج والأنشطة الداخلية والخارجية والزيارات والتجمعات

كثفت مراكز التأهيل الشامل بمنطقة الرياض التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة الحالية، إجراءاتها الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فايروس كورونا الجديد والمحافظة على سلامة نزلائها من ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين.

وقال مدير عام الموارد والتنمية بالرياض د. يوسف السيالي: يجب على جميع مراكز الإيواء للتأهيل الشامل المخصصة للذكور والإناث بالمنطقة و التي تعمل على مدار الساعة بإشراف عدد مناسب من الموظفين والموظفات الحرص على تطبيق كافة التدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية ابتداءً من تنظيم المحاضرات والورش التوعوية واستخدام شاشات العرض الثابتة داخل المراكز لتثقيف منسوبيها من الجنسين.
وأشار إلى ضرورة إيقاف جميع البرامج والأنشطة الداخلية والخارجية والزيارات والتجمعات وانتهاءً بتحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم طوال اليوم لكافة المرافق والأجهزة الطبية، مثل الكراسي المتحركة والسيارات والمصاعد وتكثيف المتابعة اليومية على غرف العزل وتنظيم فحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء من الجنسين عند الدخول والخروج، بالإضافة إلى رفع تقارير يومية إلى إدارة فرع الوزارة بالرياض للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

وأردف "السيالي": جميع هذه الإجراءات الوقائية تأتي بتوجيهات ومتابعة شخصية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. احمد الراجحي بهدف منع انتشار فيروس "كورونا" الجديد وحماية النزلاء من ذوي الإعاقة في المراكز الإيوائية، وتماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية للوقوف مع الدولة في هذه الأزمة .

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مراكز التأهيل الشامل بالرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "موارد الرياض" يحدد آليات عمل مراكز التأهيل لمواجهة "كورونا"
سبق

كثفت مراكز التأهيل الشامل بمنطقة الرياض التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة الحالية، إجراءاتها الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فايروس كورونا الجديد والمحافظة على سلامة نزلائها من ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين.

وقال مدير عام الموارد والتنمية بالرياض د. يوسف السيالي: يجب على جميع مراكز الإيواء للتأهيل الشامل المخصصة للذكور والإناث بالمنطقة و التي تعمل على مدار الساعة بإشراف عدد مناسب من الموظفين والموظفات الحرص على تطبيق كافة التدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية ابتداءً من تنظيم المحاضرات والورش التوعوية واستخدام شاشات العرض الثابتة داخل المراكز لتثقيف منسوبيها من الجنسين.
وأشار إلى ضرورة إيقاف جميع البرامج والأنشطة الداخلية والخارجية والزيارات والتجمعات وانتهاءً بتحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم طوال اليوم لكافة المرافق والأجهزة الطبية، مثل الكراسي المتحركة والسيارات والمصاعد وتكثيف المتابعة اليومية على غرف العزل وتنظيم فحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء من الجنسين عند الدخول والخروج، بالإضافة إلى رفع تقارير يومية إلى إدارة فرع الوزارة بالرياض للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

وأردف "السيالي": جميع هذه الإجراءات الوقائية تأتي بتوجيهات ومتابعة شخصية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. احمد الراجحي بهدف منع انتشار فيروس "كورونا" الجديد وحماية النزلاء من ذوي الإعاقة في المراكز الإيوائية، وتماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية للوقوف مع الدولة في هذه الأزمة .

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
05:53 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
06:33 PM

مدير "موارد الرياض" يحدد آليات عمل مراكز التأهيل لمواجهة "كورونا"

إيقاف جميع البرامج والأنشطة الداخلية والخارجية والزيارات والتجمعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كثفت مراكز التأهيل الشامل بمنطقة الرياض التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة الحالية، إجراءاتها الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فايروس كورونا الجديد والمحافظة على سلامة نزلائها من ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين.

وقال مدير عام الموارد والتنمية بالرياض د. يوسف السيالي: يجب على جميع مراكز الإيواء للتأهيل الشامل المخصصة للذكور والإناث بالمنطقة و التي تعمل على مدار الساعة بإشراف عدد مناسب من الموظفين والموظفات الحرص على تطبيق كافة التدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية ابتداءً من تنظيم المحاضرات والورش التوعوية واستخدام شاشات العرض الثابتة داخل المراكز لتثقيف منسوبيها من الجنسين.
وأشار إلى ضرورة إيقاف جميع البرامج والأنشطة الداخلية والخارجية والزيارات والتجمعات وانتهاءً بتحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم طوال اليوم لكافة المرافق والأجهزة الطبية، مثل الكراسي المتحركة والسيارات والمصاعد وتكثيف المتابعة اليومية على غرف العزل وتنظيم فحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء من الجنسين عند الدخول والخروج، بالإضافة إلى رفع تقارير يومية إلى إدارة فرع الوزارة بالرياض للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

وأردف "السيالي": جميع هذه الإجراءات الوقائية تأتي بتوجيهات ومتابعة شخصية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. احمد الراجحي بهدف منع انتشار فيروس "كورونا" الجديد وحماية النزلاء من ذوي الإعاقة في المراكز الإيوائية، وتماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية للوقوف مع الدولة في هذه الأزمة .

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