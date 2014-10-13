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اليوم الـ 8 للحالة المطرية .. المسند يكشف توقعاته لخريطة أمطار الأحد

"الأرصاد" كانت قد توقعت هطولات رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبد الله المسند؛ عن توقعاته لليوم الثامن للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم.

وقال المسند؛ اليوم، عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع -بمشيئة الله- أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها في (أجزاءٍ) متفرقة ومحدودة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل #المدينة #مكة #عسير #الباحة #جازان.

من جهتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـبمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية, الشرقية)، فيما يتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

حالة الطقس الأرصاد امطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم الـ 8 للحالة المطرية .. المسند يكشف توقعاته لخريطة أمطار الأحد
سبق

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبد الله المسند؛ عن توقعاته لليوم الثامن للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم.

وقال المسند؛ اليوم، عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع -بمشيئة الله- أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها في (أجزاءٍ) متفرقة ومحدودة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل #المدينة #مكة #عسير #الباحة #جازان.

من جهتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـبمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية, الشرقية)، فيما يتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
11:05 AM

اليوم الـ 8 للحالة المطرية .. المسند يكشف توقعاته لخريطة أمطار الأحد

"الأرصاد" كانت قد توقعت هطولات رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبد الله المسند؛ عن توقعاته لليوم الثامن للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم.

وقال المسند؛ اليوم، عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع -بمشيئة الله- أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها في (أجزاءٍ) متفرقة ومحدودة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل #المدينة #مكة #عسير #الباحة #جازان.

من جهتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـبمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية, الشرقية)، فيما يتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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