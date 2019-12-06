بمبادرات عدة .. مستشفى الملك خالد بالمجمعة يُحيي يوم التطوع العالمي

"I am ready" تستهدف دعم المستشفيات في حالات وقوع الكوارث

دشّن نائب مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة فهد بن عبدالمحسن الدعجاني؛ بحضور المساعد للشؤون المالية والإدارية سالم السهلي؛ والمساعد للرعاية الأولية محمد العسكر؛ حملة "#تطوعي_صحة3" بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019م، والفعاليات المصاحبة لها ضمن برنامج المشاركة المجتمعية في حديقة المقصورة برعاية من نادي الفيصلي.

وانطلقت فعالية التطوع أولاً بإطلاق مبادرة "I am ready" في مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تستهدف أكبر عدد من المتطوعين في دعم المستشفيات في حالات الكوارث عبر تجهيز كادر مدرب، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي.

واطلع "الدعجاني"؛ وضيوف التطوع على المبادرات التي احتواها المعرض وأخذ الجميع فكرة مبسطة على نوعية وأهمية تلك المبادرات.

وتضمن المبادرات فحص الدم بجهاز I_stat وعرضه على أطباء الباطني الموجودين في مقر المبادرات في وقت لا يتجاوز خمس دقائق.

وتم تدشين مبادرة "التكنولوجيا تخطف الأطفال" التي تُعنى بالأطفال وأولياء أمورهم للتوعية بأضرار التكنولوجيا، حيث خُصص ركن للألعاب الحركية واستشاريي أطفال وأخصائيي تغذية علاجية.

وتمّ إطلاق مبادرة "بطاقة وصل" التي تُعنى بفئة كبار السن وتسهيل مهامهم للوصول إلى الخدمات الصحية بكل يسر.

وشاركت أركان مختلفة من أقسام المستشفى وتم تنفيذ البرنامج العام المتضمن مشاركة فرقة الفنون الشعبية ومشاركة الراوي خالد الراضي؛ و فرقة مياسين الترفيهية.

وجاءت هذه المبادرات لتحفيز العمل الخيري، خاصة في مجال الأعمال الصحية التطوعية.

وعبّر "الدعجاني"؛ عن سعادته بما شاهد من مبادرات صحية وتطوعية تهدف إلى المساهمة في جوانب تطوعية مختلفة وفي تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتساعد على نشر ثقافة التطوع للمجتمع.

وأتت المبادرات التطوعية تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام.