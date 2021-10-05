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في 24 ساعة.. قطر تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا و99 حالة شفاء

أعلنت قطر اليوم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 237048 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم في المقابل تسجيل 99 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 235402 حالة.

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في 24 ساعة.. قطر تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا و99 حالة شفاء
سبق

أعلنت قطر اليوم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 237048 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم في المقابل تسجيل 99 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 235402 حالة.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
06:52 PM

في 24 ساعة.. قطر تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا و99 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت قطر اليوم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 237048 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم في المقابل تسجيل 99 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 235402 حالة.

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