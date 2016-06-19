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بمشاركة 1500 رياضي.. افتتاح مونديال عسير لكرة القدم

لفرق الأحياء والذي تنظمه الأمانة

افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أمس، مونديال منطقة عسير لكرة القدم لفرق الأحياء، الذي تنظمه الأمانة بمشاركة مكتب هيئة الرياضة والشؤون الصحية، وشرطة المنطقة.

ويعد مونديال عسير أكبر دوري رياضي صيفي في المملكة، والذي تقام فعالياته على ملعب الأمانة بالمشهد في مدينة أبها بمشاركة 1500 رياضي من خلال 64 فريقًا من مختلف أنحاء مدن المملكة.

وأوضح الدكتور الحميدي أن دعم الدورة يأتي بتوجيهات من أمير المنطقة وما يوليه من اهتمام لخدمة شباب الوطن واستثمار أوقاتهم، وإيمانًا من الأمانة بدورها الفعّال في المسؤولية الاجتماعية؛ حيث تحرص على استثمار أوقات الشباب، من خلال الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الأمانة.

وأضاف الحميدي أن البطولة تتجاوز المباريات إلى إطلاق برامج توعوية وثقافية تعزز الحرص على الأخلاق الرياضية، وأهمية نبذ التعصب في الأوساط الرياضية والشبابية، مبيناً أن من أهداف الدورة خلق جو تنافسي بإطار تنظيمي ترويحي للشباب، وتشجيع فرص التنافس، وإيجاد برامج ترويجية هادفة بالمشاركة مع الشركات والمؤسسات الخدمية؛ لتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تخدم كافة شرائح المجتمع وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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بمشاركة 1500 رياضي.. افتتاح مونديال عسير لكرة القدم
سبق

افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أمس، مونديال منطقة عسير لكرة القدم لفرق الأحياء، الذي تنظمه الأمانة بمشاركة مكتب هيئة الرياضة والشؤون الصحية، وشرطة المنطقة.

ويعد مونديال عسير أكبر دوري رياضي صيفي في المملكة، والذي تقام فعالياته على ملعب الأمانة بالمشهد في مدينة أبها بمشاركة 1500 رياضي من خلال 64 فريقًا من مختلف أنحاء مدن المملكة.

وأوضح الدكتور الحميدي أن دعم الدورة يأتي بتوجيهات من أمير المنطقة وما يوليه من اهتمام لخدمة شباب الوطن واستثمار أوقاتهم، وإيمانًا من الأمانة بدورها الفعّال في المسؤولية الاجتماعية؛ حيث تحرص على استثمار أوقات الشباب، من خلال الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الأمانة.

وأضاف الحميدي أن البطولة تتجاوز المباريات إلى إطلاق برامج توعوية وثقافية تعزز الحرص على الأخلاق الرياضية، وأهمية نبذ التعصب في الأوساط الرياضية والشبابية، مبيناً أن من أهداف الدورة خلق جو تنافسي بإطار تنظيمي ترويحي للشباب، وتشجيع فرص التنافس، وإيجاد برامج ترويجية هادفة بالمشاركة مع الشركات والمؤسسات الخدمية؛ لتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تخدم كافة شرائح المجتمع وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
07:55 PM

بمشاركة 1500 رياضي.. افتتاح مونديال عسير لكرة القدم

لفرق الأحياء والذي تنظمه الأمانة

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رائد القرفي - أبها
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افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أمس، مونديال منطقة عسير لكرة القدم لفرق الأحياء، الذي تنظمه الأمانة بمشاركة مكتب هيئة الرياضة والشؤون الصحية، وشرطة المنطقة.

ويعد مونديال عسير أكبر دوري رياضي صيفي في المملكة، والذي تقام فعالياته على ملعب الأمانة بالمشهد في مدينة أبها بمشاركة 1500 رياضي من خلال 64 فريقًا من مختلف أنحاء مدن المملكة.

وأوضح الدكتور الحميدي أن دعم الدورة يأتي بتوجيهات من أمير المنطقة وما يوليه من اهتمام لخدمة شباب الوطن واستثمار أوقاتهم، وإيمانًا من الأمانة بدورها الفعّال في المسؤولية الاجتماعية؛ حيث تحرص على استثمار أوقات الشباب، من خلال الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الأمانة.

وأضاف الحميدي أن البطولة تتجاوز المباريات إلى إطلاق برامج توعوية وثقافية تعزز الحرص على الأخلاق الرياضية، وأهمية نبذ التعصب في الأوساط الرياضية والشبابية، مبيناً أن من أهداف الدورة خلق جو تنافسي بإطار تنظيمي ترويحي للشباب، وتشجيع فرص التنافس، وإيجاد برامج ترويجية هادفة بالمشاركة مع الشركات والمؤسسات الخدمية؛ لتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تخدم كافة شرائح المجتمع وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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