وتفصيلاً، أوضح حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر أن مجمع المياه يبلغ ارتفاعه ١٥ مترًا، وتم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تمكنت فِرق الدفاع المدني بمحافظة الدلم اليوم الأحد من إنقاذ شخص، سقط أثناء عمله بداخل مجمع للمياه تحت الإنشاء.

"مدني الدلم" ينقذ شخصًا سقط أثناء عمله بمجمع للمياه تحت الإنشاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-18 تمكنت فِرق الدفاع المدني بمحافظة الدلم اليوم الأحد من إنقاذ شخص، سقط أثناء عمله بداخل مجمع للمياه تحت الإنشاء. وتفصيلاً، أوضح حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر أن مجمع المياه يبلغ ارتفاعه ١٥ مترًا، وتم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 11:26 PM

"مدني الدلم" ينقذ شخصًا سقط أثناء عمله بمجمع للمياه تحت الإنشاء يبلغ ارتفاع المجمع 15 مترًا.. وتم نقل المصاب إلى المستشفى





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تمكنت فِرق الدفاع المدني بمحافظة الدلم اليوم الأحد من إنقاذ شخص، سقط أثناء عمله بداخل مجمع للمياه تحت الإنشاء.

وتفصيلاً، أوضح حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر أن مجمع المياه يبلغ ارتفاعه ١٥ مترًا، وتم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.