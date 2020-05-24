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بعد مقطع الهروب.. "الأوقاف المصرية" توضح لـ"سبق": طالب أزهري لا علاقة لنا به

شخص خالف تعليمات الحظر وحاول إقامة صلاة العيد بالجيزة

قال وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية رئيس غرفة المتابعة، الشيخ جابر طايع، إن الغرفة لم تتلقَّ أي مخالفات بأي من المساجد على مستوى مصر بشأن صلاة العيد اليوم. وأوضح طايع في تصريح إلى «سبق» أن مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص، يرتدي الزي الأزهري، ويُقال إنه حاول إقامة صلاة العيد بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، هو لشخص لا علاقة له بالأوقاف، وتبيَّن أنه طالب أزهري بالصف الثالث الثانوي، يُدعى محمود العشري. مؤكدًا أن الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما بدر من الطالب.

وأضاف طايع بأن المكان الذي استغله الطالب لا علاقة له بالمساجد أو الزوايا، وأنه سيتم اتخاذ اللازم ضده لتصرفه بصورة تخالف القانون والقيم، وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلاً عن أن يكون قدوة لغيره.

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بعد مقطع الهروب.. "الأوقاف المصرية" توضح لـ"سبق": طالب أزهري لا علاقة لنا به
سبق

قال وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية رئيس غرفة المتابعة، الشيخ جابر طايع، إن الغرفة لم تتلقَّ أي مخالفات بأي من المساجد على مستوى مصر بشأن صلاة العيد اليوم. وأوضح طايع في تصريح إلى «سبق» أن مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص، يرتدي الزي الأزهري، ويُقال إنه حاول إقامة صلاة العيد بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، هو لشخص لا علاقة له بالأوقاف، وتبيَّن أنه طالب أزهري بالصف الثالث الثانوي، يُدعى محمود العشري. مؤكدًا أن الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما بدر من الطالب.

وأضاف طايع بأن المكان الذي استغله الطالب لا علاقة له بالمساجد أو الزوايا، وأنه سيتم اتخاذ اللازم ضده لتصرفه بصورة تخالف القانون والقيم، وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلاً عن أن يكون قدوة لغيره.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
11:12 PM

بعد مقطع الهروب.. "الأوقاف المصرية" توضح لـ"سبق": طالب أزهري لا علاقة لنا به

شخص خالف تعليمات الحظر وحاول إقامة صلاة العيد بالجيزة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
9,046

قال وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية رئيس غرفة المتابعة، الشيخ جابر طايع، إن الغرفة لم تتلقَّ أي مخالفات بأي من المساجد على مستوى مصر بشأن صلاة العيد اليوم. وأوضح طايع في تصريح إلى «سبق» أن مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص، يرتدي الزي الأزهري، ويُقال إنه حاول إقامة صلاة العيد بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، هو لشخص لا علاقة له بالأوقاف، وتبيَّن أنه طالب أزهري بالصف الثالث الثانوي، يُدعى محمود العشري. مؤكدًا أن الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما بدر من الطالب.

وأضاف طايع بأن المكان الذي استغله الطالب لا علاقة له بالمساجد أو الزوايا، وأنه سيتم اتخاذ اللازم ضده لتصرفه بصورة تخالف القانون والقيم، وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلاً عن أن يكون قدوة لغيره.

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