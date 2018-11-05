النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإدارة العامة للمتابعة بالهلال الأحمرالسعودي تعقد اجتماعها السنوي في تبوك

يستمر 3 أيام ويناقش تنظيمات سياسة العمل الميداني الإسعافي والإداري

تعقد الإدارة العامة للمتابعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، برئاسة الدكتور حسن بن محسن الزهراني، اجتماعها السنوي لهذا العام في منطقة تبوك، بحضور مديري المتابعة بفروع الهيئة في المناطق؛ وذلك لمناقشة سياسات العمل المتبعة، ومدى جدواها وانعكاساتها على عمل الهيئة.

ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيامالتنظيمات المتعلقة بسياسة العمل الميداني الإسعافي والإداري، وسبل تطويرها، ومدى فاعلية العقوبات الصادرة، وأثرها على المخالفين، وإجراءات العمل الإداري في إدارات المتابعة لتلافي الإجراءات السلبية، والعمل على تطوير العمل الإجرائي.

ويشهد الاجتماع عقد دورة تثقيفية حول محتويات سيارة الإسعاف، وشرح أحدث الأجهزة الطبية المضافة مؤخرًا، والنماذج الطبية والميكانيكية اليومية المستخدمة في المراكز الإسعافية. كما يشهد الاجتماع إلقاء محاضرة حول فن التعامل الإداري، يقدمها أحد المحاضرين المختصين من جامعة تبوك.

ومن المقرر أن يلتقي المدير العام لإدارةالمتابعة، الدكتور حسن الزهراني، مديريالمراكز الإسعافية وقيادات الهيئة بالمنطقة؛ وذلك للاستماع لهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم في العمل الميداني بهدف تطوير الإيجابيات، ووضع الحلول التلافي السلبيات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الإدارة العامة للمتابعة بالهلال الأحمرالسعودي تعقد اجتماعها السنوي في تبوك
سبق

تعقد الإدارة العامة للمتابعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، برئاسة الدكتور حسن بن محسن الزهراني، اجتماعها السنوي لهذا العام في منطقة تبوك، بحضور مديري المتابعة بفروع الهيئة في المناطق؛ وذلك لمناقشة سياسات العمل المتبعة، ومدى جدواها وانعكاساتها على عمل الهيئة.

ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيامالتنظيمات المتعلقة بسياسة العمل الميداني الإسعافي والإداري، وسبل تطويرها، ومدى فاعلية العقوبات الصادرة، وأثرها على المخالفين، وإجراءات العمل الإداري في إدارات المتابعة لتلافي الإجراءات السلبية، والعمل على تطوير العمل الإجرائي.

ويشهد الاجتماع عقد دورة تثقيفية حول محتويات سيارة الإسعاف، وشرح أحدث الأجهزة الطبية المضافة مؤخرًا، والنماذج الطبية والميكانيكية اليومية المستخدمة في المراكز الإسعافية. كما يشهد الاجتماع إلقاء محاضرة حول فن التعامل الإداري، يقدمها أحد المحاضرين المختصين من جامعة تبوك.

ومن المقرر أن يلتقي المدير العام لإدارةالمتابعة، الدكتور حسن الزهراني، مديريالمراكز الإسعافية وقيادات الهيئة بالمنطقة؛ وذلك للاستماع لهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم في العمل الميداني بهدف تطوير الإيجابيات، ووضع الحلول التلافي السلبيات.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
10:30 PM

الإدارة العامة للمتابعة بالهلال الأحمرالسعودي تعقد اجتماعها السنوي في تبوك

يستمر 3 أيام ويناقش تنظيمات سياسة العمل الميداني الإسعافي والإداري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
251

تعقد الإدارة العامة للمتابعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، برئاسة الدكتور حسن بن محسن الزهراني، اجتماعها السنوي لهذا العام في منطقة تبوك، بحضور مديري المتابعة بفروع الهيئة في المناطق؛ وذلك لمناقشة سياسات العمل المتبعة، ومدى جدواها وانعكاساتها على عمل الهيئة.

ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيامالتنظيمات المتعلقة بسياسة العمل الميداني الإسعافي والإداري، وسبل تطويرها، ومدى فاعلية العقوبات الصادرة، وأثرها على المخالفين، وإجراءات العمل الإداري في إدارات المتابعة لتلافي الإجراءات السلبية، والعمل على تطوير العمل الإجرائي.

ويشهد الاجتماع عقد دورة تثقيفية حول محتويات سيارة الإسعاف، وشرح أحدث الأجهزة الطبية المضافة مؤخرًا، والنماذج الطبية والميكانيكية اليومية المستخدمة في المراكز الإسعافية. كما يشهد الاجتماع إلقاء محاضرة حول فن التعامل الإداري، يقدمها أحد المحاضرين المختصين من جامعة تبوك.

ومن المقرر أن يلتقي المدير العام لإدارةالمتابعة، الدكتور حسن الزهراني، مديريالمراكز الإسعافية وقيادات الهيئة بالمنطقة؛ وذلك للاستماع لهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم في العمل الميداني بهدف تطوير الإيجابيات، ووضع الحلول التلافي السلبيات.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,930
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة