الإدارة العامة للمتابعة بالهلال الأحمرالسعودي تعقد اجتماعها السنوي في تبوك

يستمر 3 أيام ويناقش تنظيمات سياسة العمل الميداني الإسعافي والإداري

تعقد الإدارة العامة للمتابعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، برئاسة الدكتور حسن بن محسن الزهراني، اجتماعها السنوي لهذا العام في منطقة تبوك، بحضور مديري المتابعة بفروع الهيئة في المناطق؛ وذلك لمناقشة سياسات العمل المتبعة، ومدى جدواها وانعكاساتها على عمل الهيئة.

ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيامالتنظيمات المتعلقة بسياسة العمل الميداني الإسعافي والإداري، وسبل تطويرها، ومدى فاعلية العقوبات الصادرة، وأثرها على المخالفين، وإجراءات العمل الإداري في إدارات المتابعة لتلافي الإجراءات السلبية، والعمل على تطوير العمل الإجرائي.

ويشهد الاجتماع عقد دورة تثقيفية حول محتويات سيارة الإسعاف، وشرح أحدث الأجهزة الطبية المضافة مؤخرًا، والنماذج الطبية والميكانيكية اليومية المستخدمة في المراكز الإسعافية. كما يشهد الاجتماع إلقاء محاضرة حول فن التعامل الإداري، يقدمها أحد المحاضرين المختصين من جامعة تبوك.

ومن المقرر أن يلتقي المدير العام لإدارةالمتابعة، الدكتور حسن الزهراني، مديريالمراكز الإسعافية وقيادات الهيئة بالمنطقة؛ وذلك للاستماع لهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم في العمل الميداني بهدف تطوير الإيجابيات، ووضع الحلول التلافي السلبيات.