كورونا في 4 دول.. 179 وفاة جديدة بالبرازيل و26 بإسرائيل وإسبانيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات

كوريا الجنوبية تسجل 75 حالة إضافية بالفيروس

سجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 8501 إصابة جديدة بفيروس كورونا و179 حالة وفاة؛ وفق ما أعلنته الصحة البرازيلية اليوم.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا.

إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، زاد اليوم الاثنين بواقع 55019 حالة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن الوفيات زادت بواقع 379 حالة، ليصل الإجمالي إلى 36257 في البلاد منذ بدء الجائحة.

وعدد حالات الوفاة المسجل الاثنين، هو الأكبر في يوم واحد خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا؛ لكنه ما زال أقل بكثير من العدد القياسي وقت ذروة الموجة الأولى في أواخر مارس الماضي، والذي بلغ قرابة 900 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا مليونًا و240 ألفًا و697 حالة؛ لكن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز صرّح بأن العدد الحقيقي أكثر من 3 ملايين على الأرجح؛ وفقًا للدراسات والتقديرات.

وكانت إسبانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر؛ في محاولة للحد من الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 811 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 811 لتصل إلى مستوى 315589 حالة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 26 وفاة جديدة جراء المرض؛ ليصل إجمالي ضحايا الجائحة إلى 2579 متوفى.

وأشارت البيانات الأخيرة إلى أن 9644 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج من الفيروس، بينهم 385 في حالات حرجة و163 بحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعية؛ بينما يبلغ عدد المتعافين 303366 شخصًا.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 26.807.

وأوضحت الصحة الكورية اليوم أن من بين الإصابات الجديدة 46 محلية، و29 إصابة قادمة من الخارج.