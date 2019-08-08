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"الأرصاد" تتوقع هطولات متفرقة على مكة والمشاعر المقدسة

أمطار من متوسطة لغزيرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ازدياد كمية الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة كثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وقالت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية من المنطقة.

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"الأرصاد" تتوقع هطولات متفرقة على مكة والمشاعر المقدسة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ازدياد كمية الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة كثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وقالت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية من المنطقة.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
01:53 PM

"الأرصاد" تتوقع هطولات متفرقة على مكة والمشاعر المقدسة

أمطار من متوسطة لغزيرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ازدياد كمية الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة كثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وقالت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية من المنطقة.

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