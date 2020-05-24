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الأرجنتيني "ميسي": أزمة مصلحة الضرائب كادت تعجل برحيلي من إسبانيا

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، إنه فكر في مغادرة صفوف الفريق خلال عام 2016، بعد الأزمة القوية التي واجهها مع مصلحة الضرائب في إسبانيا.
وقال ميسي في تصريحات لإذاعة "راديو كتالونيا"، الأحد، إنه يشعر بالسعادة الكاملة في برشلونة، موضحًا أن تفكيره في الرحيل سابقًا كان بسبب الضرائب فقط.
ووجهت إلى نجم البارسا تهمة التهرب الضريبي في الفترة ما بين 2007 إلى 2009، حيث واجه خطر السجن لمدة 21 شهرًا، في حال عدم تسوية الأمور بين الطرفين.
على جانب متصل، نجح ميسي في تهدئة الأمور مع الحكومة الإسبانية فيما بعد، بعد دفع غرامة مالية قدرها 223 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 150 مليونًا دفعها والده لإكمال المبلغ المطلوب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأرجنتيني "ميسي": أزمة مصلحة الضرائب كادت تعجل برحيلي من إسبانيا
سبق

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، إنه فكر في مغادرة صفوف الفريق خلال عام 2016، بعد الأزمة القوية التي واجهها مع مصلحة الضرائب في إسبانيا.
وقال ميسي في تصريحات لإذاعة "راديو كتالونيا"، الأحد، إنه يشعر بالسعادة الكاملة في برشلونة، موضحًا أن تفكيره في الرحيل سابقًا كان بسبب الضرائب فقط.
ووجهت إلى نجم البارسا تهمة التهرب الضريبي في الفترة ما بين 2007 إلى 2009، حيث واجه خطر السجن لمدة 21 شهرًا، في حال عدم تسوية الأمور بين الطرفين.
على جانب متصل، نجح ميسي في تهدئة الأمور مع الحكومة الإسبانية فيما بعد، بعد دفع غرامة مالية قدرها 223 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 150 مليونًا دفعها والده لإكمال المبلغ المطلوب.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
11:41 PM

الأرجنتيني "ميسي": أزمة مصلحة الضرائب كادت تعجل برحيلي من إسبانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، إنه فكر في مغادرة صفوف الفريق خلال عام 2016، بعد الأزمة القوية التي واجهها مع مصلحة الضرائب في إسبانيا.
وقال ميسي في تصريحات لإذاعة "راديو كتالونيا"، الأحد، إنه يشعر بالسعادة الكاملة في برشلونة، موضحًا أن تفكيره في الرحيل سابقًا كان بسبب الضرائب فقط.
ووجهت إلى نجم البارسا تهمة التهرب الضريبي في الفترة ما بين 2007 إلى 2009، حيث واجه خطر السجن لمدة 21 شهرًا، في حال عدم تسوية الأمور بين الطرفين.
على جانب متصل، نجح ميسي في تهدئة الأمور مع الحكومة الإسبانية فيما بعد، بعد دفع غرامة مالية قدرها 223 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 150 مليونًا دفعها والده لإكمال المبلغ المطلوب.

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