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بعد إنذار "الأرصاد" والهطولات.. "مدني مكة" يحذر: عليكم بهذه التعليمات

فيما دعا "القرني" إلى عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كل من الطائف وميسان وأضم والجموم اعتباراً من الساعة (12:00) إلى الساعة (22:00) من هذا اليوم الجمعة.

ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وأهاب بالجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.

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بعد إنذار "الأرصاد" والهطولات.. "مدني مكة" يحذر: عليكم بهذه التعليمات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كل من الطائف وميسان وأضم والجموم اعتباراً من الساعة (12:00) إلى الساعة (22:00) من هذا اليوم الجمعة.

ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وأهاب بالجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
07:05 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
08:30 PM

بعد إنذار "الأرصاد" والهطولات.. "مدني مكة" يحذر: عليكم بهذه التعليمات

فيما دعا "القرني" إلى عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
2,592

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كل من الطائف وميسان وأضم والجموم اعتباراً من الساعة (12:00) إلى الساعة (22:00) من هذا اليوم الجمعة.

ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وأهاب بالجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.

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