وسط مخاوف وحذر شديد.. عودة الحياة إلى سور الصين العظيم

سجلت القرى الواقعة بمحيط سور الصين العظيم إقبالًا طفيفًا من قِبَل الزوار، على عكس ما كانت تشهده من حشود كثيفة، خصوصًا في يوم الاحتفال بمناسبة عيد العمال السنوي الموافق للأول من شهر مايو.

ويرى خبراء أن مخاوف الناس من الإصابة بالفيروس قد تستغرق وقتًا أطول لتتلاشى، طِبقًا لـ"رويترز".

وما زالت المخاوف لدى السكان من العدوى بفيروس كورونا، رغم تخفيف إجراءات العزل المفروضة.

في مدينة غوبي المائية بجوار السور والتي تقع على بُعد 110 كيلومترات شمال شرق بكين، اعتادت أن تشهد خلال العطلات ما يقارب مئة ألف زائر يوميًّا؛ في حين يرى مختصو السياحة في هذه المنطقة أن عدد الزيارات هذا العام لن تبلغ إلا عُشر الرقم السابق من الزيارات في الأوقات الطبيعية.

وقال مدير التسويق في المدينة المائية "قوه باورونغ": "الناس لديهم مخاوف بشأن الفيروس ولا يرغبون في السفر لمسافات طويلة.. وكبداية لن يكون هناك سياح دوليون هذه المرة"؛ مشيرًا إلى أن الأجانب يشكّلون عادة حوالى 15% من الزوار.

وتم إعادة فتح حوالى 70% من المناطق السياحية في الصين حتى يوم الخميس، وفقًا لوزارة الثقافة والسياحة الصينية؛ لكن جميع المواقع اضطرت إلى تحديد الزائرين بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية، وسط تطبيق إجراءات السلامة الضرورية.