وتعتبر مدرسة مركز سبت الجارة أول مدرسة تعلق الدراسة بها في مطلع العام الجديد.

وجَّهت مدرسة مركز سبت الجارة التابعة لتعليم القنفذة رسالة عامة لأولياء أمور الطلاب، أفادت خلالها بأنه تم تعليق الدراسة بمراحلها الثلاث التي تضم ما يقارب 500 طالب ليوم غد الاثنين بسبب وجود عُطل فني كهربائي في مبناها الحديث.

"مدرسة سبت الجارة".. أول مدرسة تعلق الدراسة ليوم غد بالعام الجديد حسن العيسي سبق 2019-09-01 وجَّهت مدرسة مركز سبت الجارة التابعة لتعليم القنفذة رسالة عامة لأولياء أمور الطلاب، أفادت خلالها بأنه تم تعليق الدراسة بمراحلها الثلاث التي تضم ما يقارب 500 طالب ليوم غد الاثنين بسبب وجود عُطل فني كهربائي في مبناها الحديث. وتعتبر مدرسة مركز سبت الجارة أول مدرسة تعلق الدراسة بها في مطلع العام الجديد.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 10:17 PM

"مدرسة سبت الجارة".. أول مدرسة تعلق الدراسة ليوم غد بالعام الجديد بسبب عُطل كهربائي في مبناها الحديث





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وجَّهت مدرسة مركز سبت الجارة التابعة لتعليم القنفذة رسالة عامة لأولياء أمور الطلاب، أفادت خلالها بأنه تم تعليق الدراسة بمراحلها الثلاث التي تضم ما يقارب 500 طالب ليوم غد الاثنين بسبب وجود عُطل فني كهربائي في مبناها الحديث.

وتعتبر مدرسة مركز سبت الجارة أول مدرسة تعلق الدراسة بها في مطلع العام الجديد.