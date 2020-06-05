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"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

إندونيسيا: 703 حالات إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا

ارتفاع عدد الإصابات إلى 29521 حالة

رصدت إندونيسيا 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 29521 حالة.

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو؛ اليوم، إن هناك 49 وفاة جديدة بالمرض، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1770.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا: 703 حالات إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا
سبق

رصدت إندونيسيا 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 29521 حالة.

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو؛ اليوم، إن هناك 49 وفاة جديدة بالمرض، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1770.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:21 PM

إندونيسيا: 703 حالات إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا

ارتفاع عدد الإصابات إلى 29521 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رصدت إندونيسيا 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 29521 حالة.

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو؛ اليوم، إن هناك 49 وفاة جديدة بالمرض، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1770.

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