النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفدٌ من المعهد العلمي يزور إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بـ"صامطة"

ضمن الأنشطة والبرامج المقامة لزيارة الدوائر الحكومية

استقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري، بمكتبه صباح اليوم، مدير المعهد العلمي الشيخ عثمان بن يحيى حكمي.

واستمع من "الحكمي" خلال الاستقبال إلى نبذة عن المعهد ومراحل التأسيس والتطور التي مر بها.

وجاءت هذه الزيارة للطلاب ضمن الأنشطة والبرامج التي يقيمها المعهد لزيارة الدوائر الحكومية، لتعريفهم بآلية سير العمل فيها وبما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وقد رحب "الكريري" بهذه الزيارة، مثمنًا لولاة أمر هذه البلاد ما يقدمونه في مجال التعليم وخدمة أبنائهم الطلاب.

وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على المعهد، داعيًا للجميع بالتوفيق، وفي نهاية الزيارة شكر "الحكمي"، مدير إدارة المساجد على حسن الاستقبال له ولأبنائه الطلاب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفدٌ من المعهد العلمي يزور إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بـ"صامطة"
سبق

استقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري، بمكتبه صباح اليوم، مدير المعهد العلمي الشيخ عثمان بن يحيى حكمي.

واستمع من "الحكمي" خلال الاستقبال إلى نبذة عن المعهد ومراحل التأسيس والتطور التي مر بها.

وجاءت هذه الزيارة للطلاب ضمن الأنشطة والبرامج التي يقيمها المعهد لزيارة الدوائر الحكومية، لتعريفهم بآلية سير العمل فيها وبما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وقد رحب "الكريري" بهذه الزيارة، مثمنًا لولاة أمر هذه البلاد ما يقدمونه في مجال التعليم وخدمة أبنائهم الطلاب.

وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على المعهد، داعيًا للجميع بالتوفيق، وفي نهاية الزيارة شكر "الحكمي"، مدير إدارة المساجد على حسن الاستقبال له ولأبنائه الطلاب.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
09:44 PM

وفدٌ من المعهد العلمي يزور إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بـ"صامطة"

ضمن الأنشطة والبرامج المقامة لزيارة الدوائر الحكومية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
89

استقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري، بمكتبه صباح اليوم، مدير المعهد العلمي الشيخ عثمان بن يحيى حكمي.

واستمع من "الحكمي" خلال الاستقبال إلى نبذة عن المعهد ومراحل التأسيس والتطور التي مر بها.

وجاءت هذه الزيارة للطلاب ضمن الأنشطة والبرامج التي يقيمها المعهد لزيارة الدوائر الحكومية، لتعريفهم بآلية سير العمل فيها وبما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وقد رحب "الكريري" بهذه الزيارة، مثمنًا لولاة أمر هذه البلاد ما يقدمونه في مجال التعليم وخدمة أبنائهم الطلاب.

وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على المعهد، داعيًا للجميع بالتوفيق، وفي نهاية الزيارة شكر "الحكمي"، مدير إدارة المساجد على حسن الاستقبال له ولأبنائه الطلاب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,700
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,851
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,437
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,799

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة