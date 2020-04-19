النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وثيقة عمرها 50 عاماً لـ "دليل استخدام الهاتف بجدة" .. قرص وسماعة وحرارة!

تنشرها "الدارة" وفيها طريقة اتصال المشتركين بالمراكز والمحافظات والدول

تحت عنوان وثائق تاريخية، نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تعود لعام 1390 هجرياً الموافق 1970 ميلادياً تشرح فيها دليل الهاتف في جدة التابع لوزارة المواصلات المديرية العامة للبرق والبريد والهاتف وقتها للمشتركين، وطريقة الاتصال بالأرقام الأخرى والمحافظات والدول.

وتظهر بالوثيقة التي نشرتها الدارة على حسابها بـ"تويتر"، اليوم، طريقة اتصال "المشتركين" بالمراكز الأخرى عبر أرقام المراكز الآلية.

وبحسب الوثيقة، تظهر تعليمات حول كيفية الاتصال بالأرقام عبر القرص الدوّار وآلية استخدام السماعة بالشكل السليم خلال المحادثة وبعدها حتى لا تنقطع الحرارة عن الهاتف "التواصل مع السنترال".

دارة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وثيقة عمرها 50 عاماً لـ "دليل استخدام الهاتف بجدة" .. قرص وسماعة وحرارة!
سبق

تحت عنوان وثائق تاريخية، نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تعود لعام 1390 هجرياً الموافق 1970 ميلادياً تشرح فيها دليل الهاتف في جدة التابع لوزارة المواصلات المديرية العامة للبرق والبريد والهاتف وقتها للمشتركين، وطريقة الاتصال بالأرقام الأخرى والمحافظات والدول.

وتظهر بالوثيقة التي نشرتها الدارة على حسابها بـ"تويتر"، اليوم، طريقة اتصال "المشتركين" بالمراكز الأخرى عبر أرقام المراكز الآلية.

وبحسب الوثيقة، تظهر تعليمات حول كيفية الاتصال بالأرقام عبر القرص الدوّار وآلية استخدام السماعة بالشكل السليم خلال المحادثة وبعدها حتى لا تنقطع الحرارة عن الهاتف "التواصل مع السنترال".

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:19 AM

وثيقة عمرها 50 عاماً لـ "دليل استخدام الهاتف بجدة" .. قرص وسماعة وحرارة!

تنشرها "الدارة" وفيها طريقة اتصال المشتركين بالمراكز والمحافظات والدول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,130

تحت عنوان وثائق تاريخية، نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تعود لعام 1390 هجرياً الموافق 1970 ميلادياً تشرح فيها دليل الهاتف في جدة التابع لوزارة المواصلات المديرية العامة للبرق والبريد والهاتف وقتها للمشتركين، وطريقة الاتصال بالأرقام الأخرى والمحافظات والدول.

وتظهر بالوثيقة التي نشرتها الدارة على حسابها بـ"تويتر"، اليوم، طريقة اتصال "المشتركين" بالمراكز الأخرى عبر أرقام المراكز الآلية.

وبحسب الوثيقة، تظهر تعليمات حول كيفية الاتصال بالأرقام عبر القرص الدوّار وآلية استخدام السماعة بالشكل السليم خلال المحادثة وبعدها حتى لا تنقطع الحرارة عن الهاتف "التواصل مع السنترال".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,345
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,754
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,288
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,405

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة