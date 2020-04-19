وثيقة عمرها 50 عاماً لـ "دليل استخدام الهاتف بجدة" .. قرص وسماعة وحرارة!

تنشرها "الدارة" وفيها طريقة اتصال المشتركين بالمراكز والمحافظات والدول

تحت عنوان وثائق تاريخية، نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تعود لعام 1390 هجرياً الموافق 1970 ميلادياً تشرح فيها دليل الهاتف في جدة التابع لوزارة المواصلات المديرية العامة للبرق والبريد والهاتف وقتها للمشتركين، وطريقة الاتصال بالأرقام الأخرى والمحافظات والدول.

وتظهر بالوثيقة التي نشرتها الدارة على حسابها بـ"تويتر"، اليوم، طريقة اتصال "المشتركين" بالمراكز الأخرى عبر أرقام المراكز الآلية.

وبحسب الوثيقة، تظهر تعليمات حول كيفية الاتصال بالأرقام عبر القرص الدوّار وآلية استخدام السماعة بالشكل السليم خلال المحادثة وبعدها حتى لا تنقطع الحرارة عن الهاتف "التواصل مع السنترال".