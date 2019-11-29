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إغلاق عقبة "حزنة الباحة" احترازيًا بسبب الأمطار

دوريات المرور تتمركز في الاتجاهين.. وإزالة العوائق

أغلقت الجهات الأمنية عقبة "حزنة" في الباحة احترازياً بسبب هطول الأمطار، ووجود عوائق.

وتمركزت دوريات المرور في الاتجاهين، فيما باشرت الجهات المعنية إزالة العوائق وآثار الأمطار من العقبة.

الباحة عقبة حزنة المرور الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق عقبة "حزنة الباحة" احترازيًا بسبب الأمطار
سبق

أغلقت الجهات الأمنية عقبة "حزنة" في الباحة احترازياً بسبب هطول الأمطار، ووجود عوائق.

وتمركزت دوريات المرور في الاتجاهين، فيما باشرت الجهات المعنية إزالة العوائق وآثار الأمطار من العقبة.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
05:59 PM

إغلاق عقبة "حزنة الباحة" احترازيًا بسبب الأمطار

دوريات المرور تتمركز في الاتجاهين.. وإزالة العوائق

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
3
1,392

أغلقت الجهات الأمنية عقبة "حزنة" في الباحة احترازياً بسبب هطول الأمطار، ووجود عوائق.

وتمركزت دوريات المرور في الاتجاهين، فيما باشرت الجهات المعنية إزالة العوائق وآثار الأمطار من العقبة.

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