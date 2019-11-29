إغلاق عقبة "حزنة الباحة" احترازيًا بسبب الأمطار

أغلقت الجهات الأمنية عقبة "حزنة" في الباحة احترازياً بسبب هطول الأمطار، ووجود عوائق.
وتمركزت دوريات المرور في الاتجاهين، فيما باشرت الجهات المعنية إزالة العوائق وآثار الأمطار من العقبة.
أغلقت الجهات الأمنية عقبة "حزنة" في الباحة احترازياً بسبب هطول الأمطار، ووجود عوائق.
وتمركزت دوريات المرور في الاتجاهين، فيما باشرت الجهات المعنية إزالة العوائق وآثار الأمطار من العقبة.
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أغلقت الجهات الأمنية عقبة "حزنة" في الباحة احترازياً بسبب هطول الأمطار، ووجود عوائق.
وتمركزت دوريات المرور في الاتجاهين، فيما باشرت الجهات المعنية إزالة العوائق وآثار الأمطار من العقبة.
أغلقت الجهات الأمنية عقبة "حزنة" في الباحة احترازياً بسبب هطول الأمطار، ووجود عوائق.
وتمركزت دوريات المرور في الاتجاهين، فيما باشرت الجهات المعنية إزالة العوائق وآثار الأمطار من العقبة.