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تونس.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل قائدها

تهاوت خلال مهمة في العمق الصحراوي

أعلنت وزارة الدفاع التونسية سقوط طائرة عسكرية من نوع "إف 5"، اليوم (الثلاثاء)، خلال مهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة، ومقتل قائدها.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "سبوتنيك" أن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وأضافت أن القضاء العسكري سيفتح بحث تحقيق في الغرض.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تونس.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل قائدها
سبق

أعلنت وزارة الدفاع التونسية سقوط طائرة عسكرية من نوع "إف 5"، اليوم (الثلاثاء)، خلال مهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة، ومقتل قائدها.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "سبوتنيك" أن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وأضافت أن القضاء العسكري سيفتح بحث تحقيق في الغرض.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
04:04 PM

تونس.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل قائدها

تهاوت خلال مهمة في العمق الصحراوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية سقوط طائرة عسكرية من نوع "إف 5"، اليوم (الثلاثاء)، خلال مهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة، ومقتل قائدها.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "سبوتنيك" أن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وأضافت أن القضاء العسكري سيفتح بحث تحقيق في الغرض.

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