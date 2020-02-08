بشكل شبه يومي.. تزايُد حالات إتلاف نظام الرصد الآلي بمكة
تهشيم الجهاز وسرقة بطارية بشرق العاصمة
تزايدت حالات إتلاف نظام الرصد الآلي في العاصمة المقدسة بشكل شبه يومي، كان آخرها مساء أمس الجمعة.
وفي هذا الإطار تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغًا من المشرفين على النظام عن تعرُّض جهازين لنظام الرصد الآلي في المعيصم والإيواء للاعتداء، وتولى قسم شرطة العزيزية الحادثة.
وتمثل الاعتداء بتهشيم الجهاز، وسرقة بطارية الجهازين، واختفاء الجناة من الموقع .
كاميرات الرصد الآلي
مكة المكرمة
الجهات الأمنية
بشكل شبه يومي.. تزايُد حالات إتلاف نظام الرصد الآلي بمكة
أحمد العبدالله
سبق
2020-02-08
تزايدت حالات إتلاف نظام الرصد الآلي في العاصمة المقدسة بشكل شبه يومي، كان آخرها مساء أمس الجمعة.
وفي هذا الإطار تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغًا من المشرفين على النظام عن تعرُّض جهازين لنظام الرصد الآلي في المعيصم والإيواء للاعتداء، وتولى قسم شرطة العزيزية الحادثة.
وتمثل الاعتداء بتهشيم الجهاز، وسرقة بطارية الجهازين، واختفاء الجناة من الموقع .
08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
12:22 AM
بشكل شبه يومي.. تزايُد حالات إتلاف نظام الرصد الآلي بمكة
تهشيم الجهاز وسرقة بطارية بشرق العاصمة
تزايدت حالات إتلاف نظام الرصد الآلي في العاصمة المقدسة بشكل شبه يومي، كان آخرها مساء أمس الجمعة.
وفي هذا الإطار تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغًا من المشرفين على النظام عن تعرُّض جهازين لنظام الرصد الآلي في المعيصم والإيواء للاعتداء، وتولى قسم شرطة العزيزية الحادثة.
وتمثل الاعتداء بتهشيم الجهاز، وسرقة بطارية الجهازين، واختفاء الجناة من الموقع .