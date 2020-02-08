بشكل شبه يومي.. تزايُد حالات إتلاف نظام الرصد الآلي بمكة

تهشيم الجهاز وسرقة بطارية بشرق العاصمة

تزايدت حالات إتلاف نظام الرصد الآلي في العاصمة المقدسة بشكل شبه يومي، كان آخرها مساء أمس الجمعة.

وفي هذا الإطار تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغًا من المشرفين على النظام عن تعرُّض جهازين لنظام الرصد الآلي في المعيصم والإيواء للاعتداء، وتولى قسم شرطة العزيزية الحادثة.

وتمثل الاعتداء بتهشيم الجهاز، وسرقة بطارية الجهازين، واختفاء الجناة من الموقع .