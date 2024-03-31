وفاة والد "الصياح" السكرتير بمكتب وزير الشؤون الإسلامية

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم، والد عبدالمجيد بن إبراهيم الصياح السكرتير بمكتب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وسوف يُصلى عليه بعد عصر اليوم بجامع فهد بن محمد، طريق الحائر، ويوارى جثمانه بمقبرة الحائر جنوب الرياض.

يستقبل العزاء في الفقيد بمنزله الكائن بحي السويدي، أو بالاتصال على جوال ابنه عبدالمجيد (٠٥٥٧٠١١٦٨٧).

"سبق" تتقدّم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، كما تسأل الله للمتوفى الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.