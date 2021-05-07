"النتيفي": دعم ولي العهد للجمعيات الخيرية ينعكس على المستفيدين وأسرهم

تبرّع بمائة مليون ريال من ماله الخاص.. تشمل سداد ديون السجناء والمعسرين

استبشرت الجمعيات الخيرية بدعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بصرف 100 مليون ريال من نفقة سموه الشخصية، وفق مسارين، الأول في دعم 29 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة، والثاني لسداد ديون 150 سجيناً معسراً، وإطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة فهد بن حشان النتيفي، باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وكل منسوبيها، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، على ما قام به من دعم سخي تَمَثّل في تبرعه بمبلغ مائة مليون ريال من ماله الخاص؛ لدعم الجمعيات الخيرية ولسداد ديون السجناء والمعسرين.

وقال "النتيفي": ما قام به سموه الكريم أمر غير مستغرَب؛ وهذا الدعم السخي من سموه الكريم، سوف يكون له بالغ الأثر في أداء وعمل الجمعيات الخيرية في ظل وجود الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا؛ مما سينعكس على المستفيدين وأسرهم.