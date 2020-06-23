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"الصحة" تعلن تسجيل 3139 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 164144

عسير.. 346 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة

122 حالة شهدتها خميس مشيط.. و91 في أبها

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 346 موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 122 حالة، وأبها 91 حالة، وبيشة 25 حالة، ومحايل عسير 20 حالة، وبارق 14 حالة، والمضة 12 حالة، وأحد رفيدة 12 حالة، والحرجة 9 حالات، وظهران الجنوب 8 حالات، وتثليث 7 حالات، والنماص 6 حالات، ورجال ألمع 6 حالات، والبشائر 6 حالات، ووادي بن هشبل 3 حالات، وبللسمر حالتان، وسراة عبيدة حالتان، والقحمة حالة واحدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. 346 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 346 موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 122 حالة، وأبها 91 حالة، وبيشة 25 حالة، ومحايل عسير 20 حالة، وبارق 14 حالة، والمضة 12 حالة، وأحد رفيدة 12 حالة، والحرجة 9 حالات، وظهران الجنوب 8 حالات، وتثليث 7 حالات، والنماص 6 حالات، ورجال ألمع 6 حالات، والبشائر 6 حالات، ووادي بن هشبل 3 حالات، وبللسمر حالتان، وسراة عبيدة حالتان، والقحمة حالة واحدة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
04:35 PM

عسير.. 346 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة

122 حالة شهدتها خميس مشيط.. و91 في أبها

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سويد الحارثي - عسير
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 346 موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 122 حالة، وأبها 91 حالة، وبيشة 25 حالة، ومحايل عسير 20 حالة، وبارق 14 حالة، والمضة 12 حالة، وأحد رفيدة 12 حالة، والحرجة 9 حالات، وظهران الجنوب 8 حالات، وتثليث 7 حالات، والنماص 6 حالات، ورجال ألمع 6 حالات، والبشائر 6 حالات، ووادي بن هشبل 3 حالات، وبللسمر حالتان، وسراة عبيدة حالتان، والقحمة حالة واحدة.

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