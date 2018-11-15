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"الفواز" يلتقي رئيس نادي مانشستر يونايتد والمدير المالي

بحَثا سبل تطوير كرة القدم بين اتحاد القدم والنادي

الْتقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "قصي الفواز" بمكتبه في الاتحاد، رئيسَ مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي "أفي جليزر"، والمدير الإداري للنادي "ريتشارد أرنولد"؛ حيث قدّما له التهنئة بمناسبة تزكيته برئاسة الاتحاد السعودي.

واستعرض "الفواز" مع "جليزر" و"أرنولد" عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بكرة القدم، وسبل التعاون فيها، وتطويرها بما يخدم مصالح الاتحاد السعودي ونادي مانشستر يونايتد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفواز" يلتقي رئيس نادي مانشستر يونايتد والمدير المالي
سبق

الْتقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "قصي الفواز" بمكتبه في الاتحاد، رئيسَ مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي "أفي جليزر"، والمدير الإداري للنادي "ريتشارد أرنولد"؛ حيث قدّما له التهنئة بمناسبة تزكيته برئاسة الاتحاد السعودي.

واستعرض "الفواز" مع "جليزر" و"أرنولد" عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بكرة القدم، وسبل التعاون فيها، وتطويرها بما يخدم مصالح الاتحاد السعودي ونادي مانشستر يونايتد.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
12:57 PM

"الفواز" يلتقي رئيس نادي مانشستر يونايتد والمدير المالي

بحَثا سبل تطوير كرة القدم بين اتحاد القدم والنادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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الْتقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "قصي الفواز" بمكتبه في الاتحاد، رئيسَ مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي "أفي جليزر"، والمدير الإداري للنادي "ريتشارد أرنولد"؛ حيث قدّما له التهنئة بمناسبة تزكيته برئاسة الاتحاد السعودي.

واستعرض "الفواز" مع "جليزر" و"أرنولد" عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بكرة القدم، وسبل التعاون فيها، وتطويرها بما يخدم مصالح الاتحاد السعودي ونادي مانشستر يونايتد.

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