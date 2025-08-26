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فيتوريا: لدينا الطموح والرغبة لتحقيق الانتصار ولست متأكداً من مشاركة حمدالله

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السد القطري

قال روي فيتوريا مدرب النصر: ستكون لدينا مباراة كبيرة غداً أمام خصم جيد يلعب بشكل جيد ولديه اللاعبون المؤهلون ولكن بغض النظر عن الخصم لدينا الطموح والرغبة لتحقيق الانتصار.

جاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتابع "فيتوريا": مثل هذه المباريات هناك تفاصيل صغيرة تكون هي الفاصلة فيها، إمكانيات اللاعبين بالإضافة للتركيز هي ما يصنع الفرق في مثل هذه المباريات، ففي كل مباراة الطريقة التي نضع عليها الخطة هي الإمكانيات واللاعبون لدينا خيارات كبيرة في الدفاع بين اللاعبين السعوديين لذلك قمنا بالتغيير.

وأكد "فيتوريا " أن عبدالرزاق حمدالله وصالح العباس متواجدان مع الفريق لكنه ليس متأكداً هل سيلعبان غداً أم لا، مشيراً أن المشكلة الأكبر ليست في عدد الأيام بين المباريات إنما في عدم القدرة على مشاركة جميع اللاعبين الأجانب التي لو كانت مشاركتهم مسموحة لكان الأمر أفضل بالنسبة لنا.

من جانبه قال نجم الفريق المغربي نورالدين أمرابط: لدينا مباراة كبيرة غداً في بطولة كبيرة نحن نلعب على أرضنا ونحتاج النتيجة، كما نحتاج مساندة جماهيرنا غداً حيث شاهدت عدداً من الصور للجماهير في السنوات الماضية ضمن البطولات الآسيوية، كانت المدرجات مليئة والجماهير ترسم أجمل الصور.

وتابع: إذا كنا نقارن بطولة آسيا في البطولة الأوروبية فيجب أن يتم فتح عدد اللاعبين الأجانب حيث من الممكن أن يكون هناك ناد إنجليزي لديه لاعب إنجليزي واحد فقط، وفتح عدد اللاعبين الأجانب سيزيد البطولة قوة بكل تأكيد مثل كافة البطولات الأوربية.

وأضاف: لدينا في النصر مواهب سعودية مميزة قادرة على صنع الفارق حتى ولو كان خيار اللاعبين الأجانب مفتوحاً سيكون هناك أكثر من خمسة لاعبين سعوديين يشاركون بشكل أساسي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيتوريا: لدينا الطموح والرغبة لتحقيق الانتصار ولست متأكداً من مشاركة حمدالله
سبق

قال روي فيتوريا مدرب النصر: ستكون لدينا مباراة كبيرة غداً أمام خصم جيد يلعب بشكل جيد ولديه اللاعبون المؤهلون ولكن بغض النظر عن الخصم لدينا الطموح والرغبة لتحقيق الانتصار.

جاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتابع "فيتوريا": مثل هذه المباريات هناك تفاصيل صغيرة تكون هي الفاصلة فيها، إمكانيات اللاعبين بالإضافة للتركيز هي ما يصنع الفرق في مثل هذه المباريات، ففي كل مباراة الطريقة التي نضع عليها الخطة هي الإمكانيات واللاعبون لدينا خيارات كبيرة في الدفاع بين اللاعبين السعوديين لذلك قمنا بالتغيير.

وأكد "فيتوريا " أن عبدالرزاق حمدالله وصالح العباس متواجدان مع الفريق لكنه ليس متأكداً هل سيلعبان غداً أم لا، مشيراً أن المشكلة الأكبر ليست في عدد الأيام بين المباريات إنما في عدم القدرة على مشاركة جميع اللاعبين الأجانب التي لو كانت مشاركتهم مسموحة لكان الأمر أفضل بالنسبة لنا.

من جانبه قال نجم الفريق المغربي نورالدين أمرابط: لدينا مباراة كبيرة غداً في بطولة كبيرة نحن نلعب على أرضنا ونحتاج النتيجة، كما نحتاج مساندة جماهيرنا غداً حيث شاهدت عدداً من الصور للجماهير في السنوات الماضية ضمن البطولات الآسيوية، كانت المدرجات مليئة والجماهير ترسم أجمل الصور.

وتابع: إذا كنا نقارن بطولة آسيا في البطولة الأوروبية فيجب أن يتم فتح عدد اللاعبين الأجانب حيث من الممكن أن يكون هناك ناد إنجليزي لديه لاعب إنجليزي واحد فقط، وفتح عدد اللاعبين الأجانب سيزيد البطولة قوة بكل تأكيد مثل كافة البطولات الأوربية.

وأضاف: لدينا في النصر مواهب سعودية مميزة قادرة على صنع الفارق حتى ولو كان خيار اللاعبين الأجانب مفتوحاً سيكون هناك أكثر من خمسة لاعبين سعوديين يشاركون بشكل أساسي.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
10:51 PM

فيتوريا: لدينا الطموح والرغبة لتحقيق الانتصار ولست متأكداً من مشاركة حمدالله

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السد القطري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال روي فيتوريا مدرب النصر: ستكون لدينا مباراة كبيرة غداً أمام خصم جيد يلعب بشكل جيد ولديه اللاعبون المؤهلون ولكن بغض النظر عن الخصم لدينا الطموح والرغبة لتحقيق الانتصار.

جاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتابع "فيتوريا": مثل هذه المباريات هناك تفاصيل صغيرة تكون هي الفاصلة فيها، إمكانيات اللاعبين بالإضافة للتركيز هي ما يصنع الفرق في مثل هذه المباريات، ففي كل مباراة الطريقة التي نضع عليها الخطة هي الإمكانيات واللاعبون لدينا خيارات كبيرة في الدفاع بين اللاعبين السعوديين لذلك قمنا بالتغيير.

وأكد "فيتوريا " أن عبدالرزاق حمدالله وصالح العباس متواجدان مع الفريق لكنه ليس متأكداً هل سيلعبان غداً أم لا، مشيراً أن المشكلة الأكبر ليست في عدد الأيام بين المباريات إنما في عدم القدرة على مشاركة جميع اللاعبين الأجانب التي لو كانت مشاركتهم مسموحة لكان الأمر أفضل بالنسبة لنا.

من جانبه قال نجم الفريق المغربي نورالدين أمرابط: لدينا مباراة كبيرة غداً في بطولة كبيرة نحن نلعب على أرضنا ونحتاج النتيجة، كما نحتاج مساندة جماهيرنا غداً حيث شاهدت عدداً من الصور للجماهير في السنوات الماضية ضمن البطولات الآسيوية، كانت المدرجات مليئة والجماهير ترسم أجمل الصور.

وتابع: إذا كنا نقارن بطولة آسيا في البطولة الأوروبية فيجب أن يتم فتح عدد اللاعبين الأجانب حيث من الممكن أن يكون هناك ناد إنجليزي لديه لاعب إنجليزي واحد فقط، وفتح عدد اللاعبين الأجانب سيزيد البطولة قوة بكل تأكيد مثل كافة البطولات الأوربية.

وأضاف: لدينا في النصر مواهب سعودية مميزة قادرة على صنع الفارق حتى ولو كان خيار اللاعبين الأجانب مفتوحاً سيكون هناك أكثر من خمسة لاعبين سعوديين يشاركون بشكل أساسي.

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